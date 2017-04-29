Kars kazı yavruları doğayla buluştu

Kars'ta aralarında kadınların da bulunduğu besiciler, Kars kazlarının bu yılki ilk yavrularını, daha iyi beslenmeleri için doğayla buluşturdu.
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