Karnından 9,5 kilogramlık kist çıkarıldı

Konya'da 20 yaşındaki kızın karnında tespit edilen 9,5 kilogramlık kist, operasyonla çıkarıldı.

Özel bir hastanenin genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Bülent Erenoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, karnındaki şişlik nedeniyle kendilerine başvuran 20 yaşındaki kıza gerekli tetkikleri yaptıklarını anlattı.

Tetkiklerde, karaciğerin altından başlayarak karnın tamamını dolduran dev bir kitleyle karşılaştıklarını belirten Erenoğlu, bunun üzerine ameliyat kararı aldıklarını ifade etti.

Kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyatla kisti çıkardıklarını dile getiren Erenoğlu, "Kitle 9 aylık çocuk büyüklüğünün 1,5 katı kadar ve 9,5 kilogramdı. Çok sık olmasa da bazen bu türden hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. Kısa sürede karın şişliği yaşayan vatandaşların bir an önce hastaneye başvurması gerekiyor." dedi.

Hasta B.A. ise başarılı geçen ameliyatının ardından kendisini iyi hissettiğini söyledi.

Karnındaki şişliğin bir ayda oluştuğunu belirten B.A, "Yemek yiyememeye başlamıştım. Midemde devamlı ağrı oluşmaya başladı. İlk başta kilo aldığımı düşündüm ve fazla önemsemedim. Bel ağrılarım ve karnımdaki ağrılar başlayınca hastaneye başvurdum." diye konuştu. AA