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Karlıova'da sokaklar güneş enerjisiyle aydınlatılıyor

Karlıova Belediyesi'nin projesinde, sokaklara güneş enerjili 100 lamba dikildi.

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Karlıovada sokaklar güneş enerjisiyle aydınlatılıyor

Bingöl'de daha önce 6 mahallede gençlere ücretsiz internet hizmeti sunan Karlıova Belediyesi, vatandaşların akşam rahat ve huzur içerisinde dolaşabilmesi ve kesintisiz aydınlatma için sokak ışıklandırmasını güneş enerjisiyle yapıyor.

Belediye tarafından hazırlanan 300 bin lira maliyetli güneş enerjili sokak lambaları projesi Fırat Kalkınma Ajansına sunuldu. Projenin kabul edilmesiyle satın alınan güneş enerjili 100 sokak lambası, cadde ve sokaklara dikildi.

Kış aylarında yoğun kar yağışı dolayısıyla enerji iletim hatlarında arızalar oluştuğu için zaman zaman günlerce ilçeye elektrik verilemediğinden bu proje geliştirildi.

Sokakta vatandaşın huzur ve güven içerisinde dolaşmasını sağlamak için hazırlanan yenilenebilir enerji ülke ekonomisine de katkı sunuyor.

"İlçenin tamamı aynı yöntemle aydınlatılacak"

Güneş enerjisi ile çalışan sensörlü lambalar sayesinde aydınlatma sıkıntısının sona erdiğini aktaran Belediye Başkanı Veysi Bingöl, "İlk etapta ilçenin farklı mahallerine 100 direk diktik. Kesinti olduğunda dahi sokakları aydınlatıyor. Halkımız çok beğendi. İlçenin tamamını aynı yöntemle aydınlatacağız." dedi.

AA

Etiketler: ücretsiz internet, sokak aydınlatmaları, Karlıova, güneş enerjisi, Bingöl
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