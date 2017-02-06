Karlı hava kazanç kapısı oldu

Bolu'da kayak merkezi Kartalkaya çevresinde bulunan köylerde yaşayan bazı vatandaşlar, kış aylarında tatil için kayak merkezine gelen ziyaretçilerin araçlarına zincir takarak para kazanıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'nın yol güzergahında karavan, baraka ve traktör römorklarında gece gündüz zincir nöbeti tutan Saraycık ve Kındıra köylüleri, tatilcilerin araçlarına zincir takarak, kayak araçlarını çekerek ve zincir kiralayarak ekmek parası kazanıyor.

Kındıra köyünde ikamet eden evli ve bir çocuk babası Uğur Güç, Kartalkaya yolu üzerinde sürekli olarak yol yardımı hizmeti verdiklerini belirterek, "Karavan içerisinde dönüşümlü olarak üç arkadaşımla 7 gün 24 saat nöbet bekliyoruz. Yolda kalan, bizden yardım talep ediyor. Bazen de bizi arıyorlar 'Şurada tatilci kalmış' diye." şeklinde konuştu.

"Eksi 32 dereceyi gördük"

Güç, yaptıkları işin zor olduğunu ifade ederek, "Burada ısınma problem, karavanda kalıyoruz. Burada yemek yapıyoruz, yakıt ve su taşımayla uğraşıyoruz. Burada geceleri hava çok soğuyor. En düşük eksi 32 dereceyi gördük. Buna rağmen ekmek parası için mücadele ediyoruz. Helalinden kendi ekmeğimizi kazanalım diye bekliyoruz." dedi.

Güç, verdikleri hizmetin bedeline ilişkin şunları söyledi:

"Bizim otele olduğumuz mesafeye göre alacağımız paranın miktarı değişmekte. Kilometreye göre fiyat tarifemiz var, ona göre yolda kalan araçları çekiyoruz. Zincir takma konusunda da tatilcinin zinciri varsa fiyat belirtmiyoruz. Kendi zincirimizi taktığımız zaman para alıyoruz. Diğer türlü olursa bir bedel istemiyoruz."

Kayak merkezi yolunda 24 yıldır araçlara zincir taktığını söyleyen İdris Bilgi de kış mevsimi süresince bölgede tatilcilere hizmet verdiğini kaydetti.

Müşterilerini kar yağışı ve buzlanmaya karşı uyardığını aktaran Bilgi, "Şu fiyatı vereceksiniz' demem. Parayı müşteriye bırakırım, içinde ne gelirse o parayı kabul ederim." dedi.