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Buradasınız : » » Karla mücadele ekipleri zamanla yarıştı

Karla mücadele ekipleri zamanla yarıştı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

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Karla mücadele ekipleri zamanla yarıştı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kadıköy köyüne bağlı Mamak mezrasında rahatsızlanan 13 yaşındaki Rojhat Çetinkaya, yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götürülemedi.

Bunun üzerine hasta yakınlarının durumu bildirdiği İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, hemen bölgeye hareket etti. Ekipler, 2 saatlik çalışmanın ardından köye ulaştı.

Yolun ulaşıma açılmasıyla karın ağrısı çeken Çetinkaya, Yüksekova Devlet Hastanesine götürüldü.

Etiketler: Hakkari, Yüksekova, Kar yağışı
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