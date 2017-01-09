Karla kapanan yolları deniz suyuyla açıyorlar

Alaplı Belediyesi ekipleri, buzla mücadele ve yolların kardan temizlenmesi için tuz dökmek yerine denizden çektikleri suyu itfaiye araçlarıyla cadde ve sokaklara püskürterek temizleme çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Nuri Tekin, 2 yıldır uyguladıkları yöntemin iş makinelerinin yükünü azalttığını söyledi.

Deniz suyunun, caddelere tuz dökmekten daha etkili ve kolaylık olduğunu anlatan Tekin, "Deniz suyuyla özellikle rampa olan bölgelerde yıkama yaparak yollardaki karı eritiyor. Çalışmalar kar yağdıkça devam edecek." dedi.

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın da karla kaplı yolların deniz suyu sayesinde kolaylıkla açıldığını belirterek, "İtfaiye aracına ve su tankerlerine balıkçı barınağından deniz suyunu çekiyoruz. Deniz suyu ile ilçe merkezi başta olmak üzere mahallelerde rampa olan bölgelerde yıkama çalışması yaparak karlı yolları temizliyoruz. Bu çalışmaya, her gün devam edeceğiz. Uygulama hem çok kolay hem de tuzlu su sayesinde buzlar çabuk eriyor." ifadesini kullandı.