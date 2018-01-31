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Buradasınız : » » Kardan heykeller Kars'ta kayak merkezinde ilgi odağı oldu

Kardan heykeller Kars'ta kayak merkezinde ilgi odağı oldu

Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı etkinlikleri kapsamında açılan "Kardan Heykeller Sergisi"ne vatandaşların ilgisi devam ediyor.

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Kardan heykeller Karsta kayak merkezinde ilgi odağı oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi oteller bölgesinde, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerleri konu alan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından 6 Ocak'ta açılışı yapılan kardan heykeller, hava sıcaklığının sıfırın altında 16 derecelerde seyretmesi nedeniyle şeklini ilk günkü gibi koruyor.

Merkeze gelen kayak tutkunları ve ziyaretçilerden bazıları kardan şehit heykellerinin fotoğrafını çekiyor bazıları da öz çekim yaparak bunları ölümsüzleştiriyor.

100 kamyon kar ile yapıldı

Kardan heykeller, Kafkas Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi heykeltıraş Muhammet Hanifi Zengin koordinesinde Kafkas, Atatürk, İbrahim Çeçen, Bayburt ve Muş Alparslan Üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisinin 100 kamyon kar ile bir hafta süren çalışması sonucu yapılmıştı.

Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı

Kaynak: AA 

Etiketler: Kars, kardan heykeller, sarıkamış, sarıkamış harekatı
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