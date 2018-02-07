Karda yiyecek arayan tilki drone ile görüntüledi

Model uçaklarla başlayan uçuş tutkusuna drone uçurmayı da ekleyen Erdinç Yaya, merkeze bağlı Bayırtepe ve Kavacık köylerinde, yaşamlarını merak ettiği yaban hayvanlarını görüntülemek için drone ile çekim yapmaya başladı.

Karla kaplı arazide drone ile çekim yapan Yaya, bir süre sonra kar üzerinde gezinen bir tilkiyi fark etti. Yaya, insansız hava aracıyla tilkiyi havadan takibini sürdürdü.

Görüntülerde tilki, havadan kendine yaklaşan sese doğru bir an geri dönerek baktıktan sonra yoluna devam ediyor. Daha sonra arazideki bir çalılık alana gelen tilki, burada yatarak kısa bir süre çevresine bakınıyor.

Yattığı yerden yeniden kalkarak yürümeye başlayan tilki, havadan kendini takip eden dronedan rahatsız olarak koşmaya başlıyor.

İnsansız hava aracından iyice rahatsız olan tilki, ilk önce sağa-sola koşarken, daha sonra olanca hızıyla dronedan uzaklaşmaya çalışıyor.

Kaynak: AA