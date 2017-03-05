Karda mahsur kalanlara jet hızıyla ulaşacaklar

Kars'ta, kış boyunca yoğun çalışma yürüten Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine (UMKE), kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara daha hızlı ulaşabilmeleri için kar motosikleti (snowmobil) kullanma eğitimi veriliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3 günlük "UMKE Kar Motosikleti Kullanma Eğitimi"ne katılacak 50 personelden ilk gruptaki 15 kişi, Osman Yüce Kayak Merkezi'nde bir araya geldi.

Buradaki eğitimde ekibe, kış şartlarında kar motoru kullanma, arıza durumunda yapılması gerekenler, hasta kurtarma, doğal afetlerde müdahale konularında bilgi veriliyor.

Kars Sağlık Müdürlüğü Afet Birim Sorumlusu Tahsin Ulu, UMKE 2017 faaliyet planında yer alan kar motoru eğitimiyle, ekiplerin bilgi, beceri ve deneyimlerini artırmanın, afet ve olağan dışı durumlarda her an göreve çıkacak şekilde hazır olmalarını sağlamanın amaçlandığını söyledi.

Bölgede kış aylarının sert geçtiğini anlatan Ulu, "Kapalı köy yollarında hastaya hızlı şekilde ulaşmak, olası çığ ve afet konularına müdahale için ekibimizin deneyimli eğitmenleriyle, birimimize yeni katılanlarla birlikte bütün personele bu eğitimi veriyoruz." dedi.

Personeli bölgede oluşabilecek her türlü afete karşı eğittiklerini vurgulayan Ulu, "Kar motorlarının arızaları, kullanılması ve personelin dağda tek başına kaldığı zaman motorla neler yapacağı konusunda arkadaşlarımızı bilgilendirdik. Bu eğitimleri teorik olarak sürekli veriyoruz ancak pratik olarak yılda bir defa yapıyoruz. Bu eğitimi alan arkadaşlar, motorlarla vakalara müdahale edecek." ifadelerini kullandı.

"Vaka olursa rahatlıkla gideriz"

UMKE'ye gönüllü katılan acil servis hemşiresi Büşra Uluçay da görevleri gereği öğrenmeleri gereken birçok şey olduğunu belirterek, "Kar motorunu kullanmayı öğrendim. Aslında kolay ve heyecanlı. Bunu yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Mikail Çiçek ise UMKE'ye 6 ay önce katıldığını, ilk kez böyle bir eğitime tabi tutulduğunu kaydederek, "Motor kullanımından ilk başta korktum ama eğitimini aldıktan sonra bayağı kolay geliyor. Artık kendime güveniyorum, vaka olursa rahatlıkla gideriz." dedi.