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Buradasınız : » » Karaya vuran yunus mumyalanarak müzede sergilenecek

Karaya vuran yunus mumyalanarak müzede sergilenecek

Beylikdüzü'nde sahile vuran ölü yunus balığı mumyalanarak, Türkiye Deniz Canlıları Balıkçı Kenan Müzesi'ne konulacak.

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Karaya vuran yunus mumyalanarak müzede sergilenecek

Beylikdüzü Kavaklı sahiline ölü yunus balığı vurması üzerine harekete geçen belediye veteriner ekipleri, balığı alarak Türkiye Deniz Canlıları Balıkçı Kenan Müzesi'ne getirdi.

Müzede incelenen yunus balığında herhangi bir yara izine rastlanmadı. Müze sahibi Kenan Balcı yunusun yemsiz alana girmiş olması nedeniyle ölmüş olabileceğini söyledi. 

Balığın beş ya da altı gün önce ölmüş olabileceğini belirten Balcı, "Balığın toprağa gelen bir tarafı çürümüş vaziyette. Biz onun bakımını yapıp Türkiye Deniz Canlıları Balıkçı Kenan Müzesi'ne sergilenmek üzere kazandıracağız. Müzemizde yerini alacak." diye konuştu.

Balcı, büyükten küçüğe herkesin mutlaka müzeyi görmesi gerektiğini belirterek, "15 binden fazla deniz canlısı türünü büyük bir uğraşla mumyalayıp kalıcı bir eser haline getirdik. Gelip gören herkesin hayret ettiği müzemizi her öğrenci mutlaka ziyaret etmeli. Müzemize giriş ücretsizdir. Kapımız herkese sonuna kadar açık. Bugün karaya vuran yunus balığını da mumyalayıp burada sergileyeceğiz." şeklinde konuştu. 

Kaynak: AA

Etiketler: yunus, sergi, müze, kavaklı, İstanbul, beylikdüzü
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