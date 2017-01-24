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'Karamel' için seferber oldular

Elazığ'da, Yücesu ailesinin "Karamel" ismini verdiği kedi rahatsızlanınca, yardıma Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi ve gönüllü öğrenciler yetişti.

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Karamel için seferber oldular

Elazığ'da nöbet geçiren sokak kedisi "Karamel" için gönüllüler, Elazığ Belediyesi ve Fırat Üniversitesi adeta seferber oldu.

Tarihi Harput Mahallesi'ndeki 2 odalı evininin kapılarını eşi ve 3 çocuğu ile 4 yılı aşkın süredir 50'nin üzerinde sokak kedisine açan 58 yaşındaki Nuriye Yücesu'nun "Karamel" ismini verdiği kedisi rahatsızlandı.

Yücesu'nun kapısına yavruyken gelen ve 3 yıldır ailenin yanında kalan "Karamel", son zamanlarda nöbet geçirmesi üzerine aile durumu Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi.

Ankara'ya getirildi

Yapılan kontrol ve yapılan aşının ardından kedi, ileri tetkik için Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderildi. Buradaki araştırmada rahatsızlığın kesin teşhisi için MR'a ihtiyaç olduğu belirlendi. MR'ın Elazığ'da bulunmaması dolayısıyla Karamel, gönüllü öğrenciler tarafından sevk edildiği Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne teslim edilmek üzere uçakla Ankara'ya götürüldü.

Evde kedinin muayenesini yapan Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü veterineri Vesile Tutcugil, sokak kedilerine bakan aileye tıbbi olarak destek sunduklarını söyledi.

Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi ile iş birliği halinde çalıştıklarını ifade eden Tutcugil, "Karamel'in bir süredir epileptik nöbetler geçiriyormuş. Ailenin iletmesi üzerine eve gelip ön kontrollerimizi ve muayenemizi yaptık. Şu anda gözle görülür ve muayenede ortaya çıkacak bir durum söz konusu olmadığından fakültelerden yardım alacağız." dedi. AA

Etiketler: karamel, kedi, Elazığ, seferber oldular
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