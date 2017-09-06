Karadenizli esnafın esprili yol tarifi

Trabzon'da esnaf Murat Reis, iş yerine gelen vatandaşların adres olarak sürekli Meydan'ı sormasından bunalınca iş yerinin önündeki direğe şehrin meydanını tarif eden çeşitli yazılar astı.

Ortahisar ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi Taşbaşı Sokak'ta 30 yıldır ayakkabı satan Reis'in iş yerinin önündeki elektrik direğine astığı "Yukarısı Meydan", "Vallahi bu yol Meydan'a gider", "Eskiden de bu yol Meydan'a gidiyordu" ve "Yemin billah herkes buradan Meydan'a gidiyor" yazıları, fotoğraflanarak paylaşılmasının üzerine sosyal medyada ilgi gördü.

Dükkanın camekanına, "Adres sormak artık ücretli! Yön tarifi 1 TL, detaylı adres 2 TL, iyi seyirler" yazıları asan Reis'in iş yerinin iç bölümünde ise "kaç para?" ve "iade etmeyi düşünüyorsanız lütfen ürün almayın." yazıları dikkat çekiyor.

Reis, vatandaşların mağazaya gelerek sürekli "Meydan neresi?" diye sormalarının kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

Soru yönelten vatandaşlara, "yukarısı" diyerek iş yerine yakın olan Meydan'ı tarif ettiğini anlatan Reis, "Birkaç defa kendi imkanlarımızla tabela astık ama yağmur ve çeşitli nedenlerle düştü. Yön tabelası asılması için zabıta ekiplerine talepte bulunduk ancak hala tabela konulmadı." dedi.

Reis, bu durum karşısında farkındalık yaratmak için çeşitli yazılar hazırladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Yazıların mizahi yönü olmasını, farklılık yaratmasını istedim. Yazıları muhabbet olsun, insanları güldüreyim diye yazdım. Yazıyı görenler fotoğraf çekiyor ve bu sefer de 'Siz mi yazdınız?' diye soruyorlar. Kimse yazdıklarımızı yanlış anlamasın, tamamen espri amaçlı yaptık. İş yerimiz caddenin başında olduğu için ister istemez vatandaşlar ilk bize adres soruyorlar."

Meydan'ın tarifini soranlara artık direğe yazdığı yazıları gösteren Reis, "Yazıları göstererek, abi yazıyı okuyabilirsin diyorum, bu sefer de 'Ama ben yabancıyım.' diyor. Tamam yabancısın da okuma yazman yok mu? diyorum. Vatandaşlarla aramızda buna benzer çok sayıda diyalog yaşanıyor." ifadesini kullandı.