Karadeniz yaylaları vatandaşlara huzur veriyor

Giresun Yağlıdere'de bulunan Gölyanı Obası bakirliğini korumasıyla görenleri cezbediyor.

Son yıllarda adını duyurmaya başlayan ve doğal yapısını hiç bozmayarak çevresindeki çam ormanları, hartama diye tabir edilen yayla evleri ile dikkatleri üzerine çeken Gölyanı Obası şehrin gürültüsünden kaçan vatandaşların doğal terapi alanları oluyor.

Türkiye’nin en uzun yaşayan insanları unvanı ve Türkiye’nin en temiz havasını taşıyan şehir unvanını elinde bulunduran Giresun’da bakir bir yayla olan Gölyanı Obası ziyaretçilerini bekliyor.

"Yaylaların doğallığını kaybetmemesi için mücadele veriyoruz"

Yağlıdere Kaymakamı Hasan Uğuz, Gölyanı Obası'nın Trabzon’un Rize'nin yaylaları ile kıyaslandığını ama buranın asıl özelliğinin el değmemiş olması ve tamamen doğal kalmış olduğunu belirtiyor.

Uğuz, “Şu anda da biz aynı şekilde kalması için mücadele veriyoruz. İnşallah yıllar yılı aynı güzellikte, aynı doğallıkta kalacak. İnsanlar şehrin keşmekeşinden çıkıp doğayı, güzelliği yaşamak istiyorlar. Buralara betonarme geldiği zaman buranın güzelliği ister istemez bozuluyor” dedi.

"Serenti konferans salonu ve macera parkı"

Gölyanı Obası'nın doğasına dokunmadan projeler hazırladıklarını kaydeden Kaymakam Uğuz, “Projelerimizin asıl odak noktası buranın o bahsettiğimiz doğallığını bozmadan bir şeyler yapabilmek o şekilde turizme kazandırmak. Burada yapmak istediğimiz şey adını da aldığı gölümüzden daha iyi şekilde faydalanmak, burayı temizletmek ve ayrıca buraya ek bir su kaynağı bulmamız gerekiyor çünkü yıllar içerisinde gölümüzün suları azalmış durumda, buranın suyunu artırmamız gerekiyor. Ayrıca buraya yaptığımız projelerde macera parkı, konferans salonu var ama en başta dediğim gibi buranın doğallığını bozmadan yapmak. Proje ettiğimiz konferans salonu buraya özgü serenti şeklinde olacak, macera parkı da yine aynı şekilde olacak ve hiç bir şekilde doğaya dokunmadan yapmamız gerekiyor” dedi.

“Uzun yaşamak istiyorsanız buraya gelin”

Gölyanı Obası'nın saklı bir cennet olduğuna dikkat çeken Uğuz şunları kaydetti:

“Gölyanı saklı bir cennet ben de buraya gelmeden önce adını bile duymamıştım. Buraya geldiğim zaman çok şaşırdım. Çünkü hiç bir yerde görmedim gerek internet, üzerinde gerek televizyonlardan, gerek kitaplardan. Belki de burası şu ana kadar bilinmediği için böyle korundu. Bana göre burası ömrü uzatmanın sırrı. Buranın yaş ortalaması evet çok yüksek ben sırrı doğaya bağlıyorum. Uzun yaşamak istiyorsanız Yağlıdere’ye, Giresun’a, Giresun’un yaylalarına herkesi bekliyoruz.”

Kaynak: İHA