Karadeniz, profesyonel fotoğrafçıları büyülüyor

Giresun'daki Kuzalan Tabiat Parkı, 7 Değirmenler Tabiat Parkı, Mavigöl ile Kulakkaya ve Kümbet gibi önemli yaylalar fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar küçük gruplar halinde veya yaklaşık 100 kişinin katılım gösterdiği etkinliklerle çekim yapıyor.

Beyaz örtü kaplanmış çam ağaçlarının oluşturduğu uçsuz bucaksız ormanlar, vadi içerisindeki akarsular, karlı vadilerdeki göller, beyazın içinden akan şelaleler fotoğrafçıların en çok ilgi gösterdiği alanların başında geliyor.

Giresun Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, yaylaların ve tabiat parklarının fotoğrafçıların çok rağbet gösterdiği alanlar olduğunu söyledi.

Profesyonel anlamda birçok fotoğrafçının fotomaratonlar kapsamında bölgeye gelip gittiğini belirten Gürgenci, bölgenin yereldeki fotoğrafçıların da çok fotoğraf çektiği bir yer olduğunu vurguladı.

Gürgenci, Karadeniz’in, Giresun’un kış mevsiminin görsel şölenini fotoğraflamak adına çok önemli alanlar barındırdığını, her gün sosyal medyada bir çok gezgin fotoğrafçının, bölgeyle ilgili bir çok fotoğrafı paylaştığını bildirdi.

Fotoğrafçıların en çok ilgi gösterdiği karenin karla doğanın bütünleşmesi olduğuna işaret eden Gürgenci, şöyle konuştu:

"Doğal güzellikleri beyaz içerisinde yansıtmayı çok arzu ediyorlar. Yakın plana, portreye girdikleri zaman da dallardaki, ağaçlardaki, yapraktaki karın, dere kenarındaki Mavigöl'ün karla birlikte görüntüsü gibi fotoğraflar çekiyorlar. Bölgede çekim yapan bir çok fotoğrafçı daha çok ağaçlar, akarsular ve göller gibi doğal güzellikleri karla beraber buluşturarak görüntülüyor."

Giresun'un önemli turizm merkezlerinden olan Kulakkaya yaylasının yer aldığı Yavuzkemal beldesi Belediye Başkanı Abdullah Önal, karın tadının 5 ay yaylada yaşanabildiğine dikkati çekerek, "Beyaz örtüyü görmek gerekiyor. Kar yağıp da ardından güneş açtığında insanlar kar havası teneffüs edelim diye buralara günübirlik geliyor. Birkaç gün hafta sonu tatili yapalım diye de bu bölgeye gelmek isteyen çok insan var." ifadesini kullandı.

Önal, kış havasının yaylada bir başka güzel olduğunu belirterek, "Bunu herkes yaşamak ister. Konaklama imkanları arttığında giden, gelen daha çok olacak. Giresun yaylalarının turizm potansiyeli bulunuyor. Kümbet, Kulakkaya gibi diğer yaylalar kendi içerisinde ayrı bir güzelliğe sahip." dedi.

"Türkiye'nin dört bir yanından fotoğrafçıları buraya getirdik"

Karadeniz yaylalarında fotoğraf çalışması etkinliği düzenleyen Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Giresun Temsilcisi Ömer Ermiş, Karadeniz’in kış turizmini Türkiye'nin her yerinden gelen fotoğrafçılar üzerinden tanıtmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Giresunlu fotoğrafçılar olarak Giresun'u fotoğraflayarak kış turizmine çok büyük katkılar sunacağını düşündüğümüz için Türkiye'nin dört bir yanından fotoğrafçıları buraya getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf etkinliğine katılan Susurluk Fotoğraf ve Sanat Akademisi Başkanı Miktad Besni, Karadeniz'in iyi bir coğrafya ve insan topluluğuna sahip olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"İklim iyi, fotografik havada çekim yapma şansı yakaladık. Fotoğraf olarak kar, coğrafya ve grafik hepsi bir arada, bu çok hoş. Sis diğer taraftan çam ağaçları, diğer ağaçlar, bunların kar dokusu çok kıymetli. Türkiye'nin her yerinde bulunmayan bir açıdan fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bizim için keyifli ve zengin bir çalışma oldu."

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Uğur Aydın da Karadeniz'in coğrafyasına hayran kaldıklarını vurgulayarak, "Fotografik özelliği olan ortamı dolaştık, çok güzel fotoğraflar çıkardık, bir çok yerde göremeyeceğimiz manzaraları burada gördük ve bunları fotoğrafladık." dedi.