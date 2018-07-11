Karadeniz fındığı ballı dondurmayla buluştu

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sümeyye Şahin danışmanlığında yürütülen tez çalışmasında, özellikle çocukların çok severek tükettiği dondurmanın daha sağlıklı ve güvenilir bir gıda haline getirilmesi amaçlandı.

Şahin, dondurmanın tamamen doğal olması için bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çoğu annenin, çocuklarının bal yememesinden şikayet ettiğini belirten Şahin, "Bilindiği üzere bal çok besleyici ve sağlıklı bir ürün. Bu şekilde dondurmanın içerisinde çocuklar balı da tüketmiş oluyorlar. Çocuklar için dondurma tüketimi iki yaşından sonra başlıyor. Yani dondurmanın içerisinde bal bulunması 2 yaşındaki çocuklar için sorun teşkil etmiyor" dedi.

Balın yanı sıra fındık da kullanıldı

Şahin, dondurmada balın yanı sıra fındık da kullandıklarını anlattı:.

"Fındığı kullanmamızın amacı ise bu bölgede en çok yetişen ürün olmasından dolayıdır. Fındık, vücuttaki serbest radikalleri inaktive edip oksidatif stresi azaltarak kronik hastalıklara karşı koruyucu özellik gösteren antioksidanlarca zengindir. Bal ise hızlıca enerjiye dönüşerek vücudun ve beynin ihtiyacını karşılayabilecek yüksek besleyici değeri olan tatlı ve aromatik doğal bir gıda ürünüdür."

Yaptıkları analiz sonucu dondurmanın uzun süre bozulmadığını tespit ettiklerini anlatan Şahin, ürettikleri ballı-fındıklı dondurmayı 2 yaşından itibaren çocuklar başta olmak üzere herkesin rahatlıkla tüketebileceğini söyledi.

Şahin, gıdalarda çok ciddi oranlarda katkı maddeleri kullanıldığını, dondurmanın da içerisinde bazı yapay tatlandırıcılar bulunduğunu belirterek, "Bizim ürettiğimiz dondurma ise tamamen doğal. Tadını baldan, besin değerini fındıktan almış durumda" dedi.

"Dondurma tüketenlerin büyük beğenisini topladı"

Şahin, tadım analizi sonuçlarının sevindirici olduğunu anlattı.

"Dondurma tüketenlerin büyük beğenisini topladı. Kesinlikle negatif bir algı oluşmadı. Her kesim tarafından çok beğenildi. Bu da bizleri oldukça mutlu etti. Bizim için mükemmel diyeceğimiz bir ürün ortaya çıktı" diyen Şahin, ballı-fındıklı dondurmayı kısa zamanda tüm kesimlerle buluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA