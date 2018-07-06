Karabük'te Ebabil kuşu bulundu

Ebabil kuşu neredeyse tüm ömrünü uçarak geçirdiği için havada sıklıkla görülse de yerde çok nadir görülebiliyor.

Karabük Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi personeli Miray Yavuz, Safranbolu’da bahçede oturduğu sırada bir kuşun yere düştüğünü ve kedilerin başına toplandığını fark etti.

İlk görüşte şaşırdığını anlatan Yavuz, bitkin ve hareketsiz haldeki kuşu karton bir kutuya koyarak evine götürdü. Fotoğrafları üzerinden araştırma yapan Yavuz, kuşun Ebabil kuşu olduğunu anladı.

Nadir rastlanan türlerden Ebabil kuşu olduğunu öğrenen Miray Yavuz, etçil olması sebebiyle elleriyle kıyma ve su vererek kuşu beslemeye çalıştı. Ertesi sabah iş yerine kutu içerisinde götürdüğü kuşu, incelemesi için Aile Sağlığı Hekimi Dr. Erhan Öztekin’e gösterdi.

Uçmakta zorluk çektiğini öğrenen Yavuz, Ebabil kuşunu gerekmesi halinde tedavi edilmesi ve doğal yaşamına geri döndürülmesi için Doğa Koruma ve Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kaynak: İHA