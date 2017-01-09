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Kar kütleleri ve buz sarkıtları tehlike oluşturuyor

Bingöl’de çatılardan düşen buz sarkıtı ve kar kütleleri tehlike oluşturuyor.

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Kar kütleleri ve buz sarkıtları tehlike oluşturuyor

Kar yağışı ve soğuk havanın ardından Genç, Hürriyet, İnönü ve Kültür caddelerinde yüksek yüksek binaların çatılarında biriken kar kütleleri, havanın ısınmasıyla düşüyor.

İnönü Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin üzerine çatıdan kar kütlesi düştü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda, tavan kısmı çöken araç hasar gördü.

Bingöl Belediyesi zabıta ile itfaiye ekipleri, binaların çatılarındaki sarkıt ve kar kütlelerini temizlemek için çalışma başlattı.

Uyarı anonsları yapan belediye ekipleri, işlek caddelerde çatılardaki buz sarkıtlarını temizledi.

Etiketler: buz sarkıtı, kar kütleleri, kar, buz, Kar yağışı, soğuk hava
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