  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Kar ekmek kapısı oldu

Kar ekmek kapısı oldu

Kar kalınlığının 120 santimetreye ulaştığı Sarıkamış'ta, bina çatılarında biriken karları temizleyenler günlük 100-150 lira kazanıyor.

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Kar ekmek kapısı oldu

Kar kalınlığının 120 santimetreye ulaştığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bina çatılarında biriken kar yığınları işsizlere ekmek kapısı oldu.

Hava ısısının artmasıyla birlikte kent merkezindeki ana caddeler üzerinde bulunan binaların çatılarında biriken kar yığınlarının tehlike oluşturmaması için belediyenin uyarıları doğrultusunda çatılarda kar temizliğine başlandı.

Kar temizleme çalışması ilçedeki işsizler için ekmek kapısı oldu. Bazı vatandaşlar, 3-4 kişilik ekipler oluşturup kent merkezinde ana caddeler üzerindeki yüksek binaların çatılarında tehlike oluşturan kar kütlelerini temizleyerek aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Çatılardaki işçiler, güvenlikleri için bellerine bağladıkları iplerle çalışırken, tek katlı ve düz çatılarda kar temizleyenler ip bağlamadan karları kürüyor. Tehlikeli olmasına rağmen çatılarda küreklerle kar temizleyen işçiler, günlük 100-150 lira arasında kazanıyor. 

Etiketler: Kars, kar ekmek kapısı
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