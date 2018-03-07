  • 07 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Kapadokya'nın rakibi büyümeye devam ediyor

Frig Vadisi'nde yer alan Peri Bacaları, Kapadokya'ya rakip olabilmek için büyümeye devam ediyor.

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Kapadokyanın rakibi büyümeye devam ediyor

Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya sınırları içerisinde yer alan Frig Vadisi'ndeki Peri Bacaları büyümeye devam ediyor. Oluşumlarını henüz tamamlamayan Peri Bacaları, yıllar sonra da olsa Kapadokya'ya rakip olarak turistleri ağırlayacak. 

Henüz keşfedilmemiş birçok güzelliği bünyesinde bulunduran Firg Vadisi, öne çıkan diğer güzellikleriyle birçok turisti şimdiden ağırlamaya da başladı. 

Vadi boyunca 4 kilometrelik alana yayılan ve henüz oluşumları tamamlanmayan Peri Bacaları, güzellikleriyle insanların dikkatini çekmeyi başardı.

Frig Vadileri Rehberi Tanju Tetik, turistlerin bölgeye gelmeye başladığını, bölgenin Nevşehir'den daha gözde bir yer olacağını söyledi. 

"Peri Bacaları, Frig Vadisi'nde çok çok çeşitlilik göstermektedir. Vadide bulunan Peri Bacaları oluşumunu tamamlamamış ve oluşmaya devam ediyor. Üçler Kayası, Döğer, Bayramaliler, Demirli, Ayazini ve Sarıcaova bölgelerinde çok fazla Peri Bacaları ve mantar kayalar bulunuyor. Bu oluşum halen devam ediyor. Oluşum yaklaşık 300-500 yıl daha kendisini oluşturmaya çalışacak. Bu haliyle bin yıllık bir oluşum gözüküyor. Şu haliyle Nevşehir'in çok çok gerisindeyiz. Ancak bölge çok büyük ve ben inanıyorum ki Nevşehir'den daha çok gözde bir yer olacak. Bölge turizme açılmaya yavaş yavaş başladı. Artık insanlar Nevşehir ve Kapadokya'yı çok çok iyi biliyorlar. Ancak Frigya Vadileri çok bakir. Gizemli Frigya'yı insanlar keşfetmeye yavaş yavaş başladılar. Bundan sonra inşallah daha sık bir katılımcı alacağız. Yerli ve yabancı turistlerin gelmesi çok yakında."

Kaynak: İHA

Etiketler: peri bacaları, Kapadokya, frig vadisi
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