Kapadokya'da yıldızlar altında kamp

İlginç coğrafi şekilleri, tarihi ve kültürel varlıklarıyla konuklarına adeta masalsı bir tatil imkanı sunan Kapadokya bölgesini tercih eden turistler, at sırtında bölgeyi keşfedip, peribacaları arasında kurulan çadırlarda konaklayarak eşsiz bir deneyim yaşıyor.

Bölgede düzenlenen kısa süreli at turlarının dışında özellikle yabancı turistler, 3-4 gün süren konaklamalı turlara da yoğun ilgi gösteriyor.

Pers dilinde "güzel atlar ülkesi" olarak da bilinen Kapadokya'nın eşsiz doğal güzellikleri arasında gezinti yapan turistler, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan bölgenin manzarası ile adeta bütünleşiyor.

Atlı turlarla doğayla iç içe vakit geçirme imkanı bulan turistler, geceleri arazide yıldızlar altında konaklayarak, gün doğumunda yeniden yola koyuluyor.

Atlıların gezisi ilginç görüntüler oluşturuyor

Sabah saatlerinde Göreme beldesindeki at çiftliklerinden yola çıkarak bölgedeki doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler arasında dolaşan kafile, düz alanları ise fırsata çevirip dört nala at koşturuyor.

Farklı firmaların düzenlediği tura katılan turistlerin bir araya geldiği alanlarda tüm atlıların aynı güzergahtaki koşusu ise ilginç görüntü oluşturuyor.

Milyonlarca yıl önce Erciyes, Hasan Dağı ve Güllüdağ'ın püskürttüğü lavların zamanla yağmur ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkan oluşumların bulunduğu alanları gezerken güneşin batışını izleyen katılımcılar, geceyi peribacalarının yanı başına kurulan çadırlarda geçiriyor.

Atlı tur hizmeti sunan firmaların görevlileri, gece arazide kalan konuklarını en iyi şekilde ağırlayabilmek amacıyla odun ateşinde yemek pişiriyor, semaverde çay demliyor.

Ateşin çevresinde müzik yapıyorlar

Çadırların arasına kurulan yer sofrasında farklı milletlerden turistler hem ikramların tadına bakıyor hem de teknolojiden uzak mekanda sohbet edip kaynaşıyor.

Yakılan ateşin çevresinde toplanan turistler, gecenin ilerleyen vakitlerine kadar çeşitli enstrümanların çalındığı kamp alanında yıldızların altında huzur içinde olmanın keyfini yaşıyor.

Geceyi çadırlarda geçiren kafile, sabah yeniden vadilerde dolaşarak tura devam ediyor.

Bölgede 3 yıldır gece konaklamalı at turu organize eden İrfan Özdoğan, bölgede düzenlenen günübirlik veya saatlik atlı turda turistlerin belli bir vadi ve güzergahta dolaşabildiğini ancak uzun süreli tura katılanların bölgenin tamamını yakından görme imkanı elde ettiklerini belirtti.

Doğa ile başbaşa birkaç gün geçirmek amacıyla tura katılanların ülkelerine mutlu ve dinlenmiş olarak döndüklerini dile getiren Özdoğan, bazı katılımcılardan teşekkür mailleri aldıklarını belirtti.

"Teknolojiden uzak güzel birkaç gece"

İrfan Özdoğan, şöyle konuştu:

"Turistlerin Kapadokya bölgesini kaplayan peribacalarını yakından görmelerini sağlıyor, doğal oluşumların aralarında gezinti yapıyoruz. Vadilerin içlerine de iniyoruz, tepelere de tırmanıyoruz. Böylelikle insanların doğayı at sırtında dolaşarak keşfetmeleri için hizmet sunuyoruz.

Gün içinde bölgeyi gezip yorgunluğumuza göre farklı noktalar belirleyip, akşam da kamp düzenliyoruz. Yemeğimizi yiyoruz, gün sonrası eğlencesi düzenliyoruz. Gece çadırda konaklayıp ertesi güne hazırlanıyoruz.

Katılım sağlayan turistler, doğayı böyle keşfetmekten memnun kalıyor. Doğanın içinde otantik bir ortamda yaşıyorlar. Yer sofrası kurup, teknolojiden uzak güzel birkaç gece geçiriyorlar."

Bölgeyi ziyarete gelen turistler için atlı tur düzenleyen bir firmanın sahibi Ercan Dilari de geceleri kamplı atlı tura yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini, yerli turistlerin de bu güzelliği yaşaması gerektiğini dile getirdi.

Dilari, turlarda kullanılan atların genelde yarış sahalarından emekli edilen atlardan oluştuğunu ifade ederek, "Kamp ortamını herkesin yaşaması gerekir. Atıyla birlikte Kapadokya'yı gezip doğanın içinde gecelemek başka bir duygu. Bölgede kullanılan atlar Türkiye'nin çeşitli yerlerinden getiriliyor. Genelde yarış sahasından çıkan Arap atları geliyor. Ayrıca, çeşitli ırklardaki kendi yetiştirdiğimiz atlarla hizmet veriyoruz" dedi.

"Daha güzel bir gezi olamaz"

Atlı tura katılarak Görkündere Vadisi'ndeki kampta konaklayan Avustralyalı turist Greg Tischljiar da atlı turdan büyük keyif aldığını, ülkesine döndüğünde arkadaşlarına Kapadokya'yı görmelerini tavsiye edeceğini söyledi.

Tischljiar, "Kapadokya harika bir yer, daha güzel bir gezi olamaz. Burasının özel bir coğrafya olduğunu duydum ve buraya gelmek istedim. Atlı tura katılarak da ilginç coğrafi şekiller arasında geziyorum" şeklinde konuştu.

Avustralya'dan arkadaşı ile geldiği bölgeyi at sırtında keşfetmek için tura katıldığını belirten Danielle Prince ise Kapadokya'nın doğal güzelliklerine hayran kaldığını aktardı.

Kapadokya'ya ait fotoğrafları gördüğünde bölgeye gelmek istediğini anlatan Prince, bölgenin fotoğraflara yansıtılandan çok daha etkileyici güzellikte olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA