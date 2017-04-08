Kapadokya'da sıcak hava balon turları yeniden başladı

Kapadokya'da turistlerin ilgi gösterdiği sıcak hava balon turları üç günlük aradan sonra yeniden başladı.

Bölgede etkili olan rüzgar ve yağmur nedeniyle 5 Nisan’da ara verilen uçuşlar, hava şartlarının normale dönmesinin ardından bugün yapıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce anlık hava ölçümlerinin yapılarak uçuş izni verdiği bölgede sabah saat 06.30'da Göreme beldesinden Kapadokya semalarına yükselen sıcak hava balonları, peribacaları üzerinde yaklaşık bir saat boyunca süzüldü.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, havaların ısınmasıyla bölge turizminde hareketlilik yaşandığını aktardı.

Sıcak hava balon turlarının, yerli ve yabancı turistlerin başlıca tercihlerinden birisi haline geldiğini belirten Durmaz, "Bu mevsimde genelde Çin, Kore, Malezya gibi Uzakdoğu ülkelerinden gelen turistler Kapadokya'yı tercih ediyor. Turistler, balon turuna katılarak bölgenin eşsiz manzarasını gökyüzünden keşfediyor." dedi.

Kişi başı fiyatı 100 ile 150 avro arasında değişen balon turları, bölgede faaliyet sürdüren 25 ayrı firma tarafından sağlanıyor. AA