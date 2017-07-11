Kapadokya'da 'dolunay yürüyüşü'

Peribacaları, doğal kaya oluşumları, mağara otelleri, tarihi ve kültürel değerleriyle turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'da dolunay dönemlerinde vadi yürüyüşü düzenleniyor.

Gün batımıyla başlayan yürüyüş, bölgedeki inişli çıkışlı vadilerde yapılıyor. Çeşitli güzergahları bulunan etkinlikte en fazla rağbeti, Kızılçukur Vadisi'nden başlayıp Meskender Vadisi'nde sona eren parkur görüyor.

Gruplar halinde yürüyüşe katılanlar, vadi içindeki kayadan oyma tarihi manastırda mola veriyor, türküler eşliğinde halay çekip yola devam ediyor.

Katılımcılara farklı bir deneyim sunan etkinliğin, Türkiye'nin başka yerlerinde de başlatılması planlanıyor.

"Muhteşem bir manzara ortaya çıkıyor"

Etkinliğin organizatörlerinden turist rehberi Yunus Ünal, turizmde çeşitlilik oluşması amacıyla başlatılan dolunay yürüyüşlerinin turistler açısından ilgi görmeye başladığını belirtti.

Ünal, "Dolunay yürüyüşleri son zamanlarda ön plana çıkmaya baladı. Kapadokya gündüz oldukça güzel fakat gece bölgedeki toprak yapısının kızıl ve sarı rengi ay ışığı ile birleşince ortaya muhteşem bir manzara çıkıyor. Son dönemde dolunay yürüyüşleri Kapadokya'nın en önemli yürüyüş aktiviteleri haline gelmeye başladı." dedi.