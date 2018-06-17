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Kapadokya'da balon turlarına yağış ve rüzgar engeli

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerle önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon uçuşları, yağış ve rüzgar nedeniyle 3 gündür yapılamıyor.

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Kapadokyada balon turlarına yağış ve rüzgar engeli

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanan ve konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan bölgede, sıcak hava balon uçuşları yağış ve rüzgar nedeniyle 15 Haziran Cuma gününden beri yapılamıyor.

Peribacalarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemek isteyenlerin ilgi gösterdiği tur, bayram tatilinin son gününde de yükseklerde saatte 30 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Bölgedeki sıcak hava balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğü'nün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının uygun olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.
 

Kaynak: AA

Etiketler: tür, Kapadokya, balon
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