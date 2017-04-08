Kapadokya balonlarına tekrar kavuştu

Bölgede etkili olan rüzgar ve yağmur nedeniyle 5 Nisan’da ara verilen uçuşlar, hava şartlarının normale dönmesinin ardından bugün yapıldı.
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