Kanser hastası Nezihe hanımın söylediği "Drama Köprüsü" hastalara moral oldu

Yaklaşık 2 yıldır meme kanseri tedavisi gören Nezihe Uzundurukan'ın kızı Dilara Uzundurukan ile Drama Köprüsü türküsünü söyledikleri video, sosyal paylaşım sitesinde birçok kişi tarafından destek gördü.

Dilara Uzundurukan'ın, "#annemiçin" etiketiyle Instagram'da paylaştığı video, kısa sürede çok sayıda kişiye ulaştı.





Drama Köprüsü türküsünü söyleyerek, Nezihe Uzundurukan'a manevi destekte bulunmak isteyen kullanıcılar, çektikleri videoları "#annemiçin" etiketiyle kendi hesaplarından paylaştı.

Dilara Uzundurukan, geçen sene annesiyle arabadayken Drama Köprüsü türküsüne denk geldiklerini ve annesinin türküyü çok sevdiğini söyledi.

Uzundurukan, her fırsatta türküyü dinlemeye başladıklarını anlattı.

"İşten eve geldiğim bir gün yine müzik açtım. Annemin de aklına Drama Köprüsü türküsü geldi ve 'Onu neden dinlemiyoruz?' diye sordu. Türküyü açtığımda mırıldanarak eşlik ettiğini duydum ve 'Hadi biz söyleyelim.' diyerek müziği kapattım. Söylerken de bir video çektim."

"Annem söyledi herkes duydu, sesimiz çığlık oldu"

"#annemicin" etiketiyle çektiği videoyu sosyal medya hesabında şehir dışında okuyan kız kardeşine gönderdiğini dile getiren Uzundurukan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisi de karşılık olarak bize bir video iletti. Daha sonra ağabeyim ve eşi, bu paylaşımları gören kuzenlerim ve arkadaşlarım da türküyü seslendirdikleri videoları '#annemicin' etiketiyle sayfalarında paylaşmaya başladı. Aslında istemeden gelişen bir durum oldu. Müthiş bir destek gördük. Sabah uyandığımda, birçok kişinin hesabıma türküyü söylerken çektikleri videoları gönderdiklerini ve sosyal medyada tıklanmaya başladığımızı fark ettim."

Uzundurukan, kanser hastası kişilerden de video ve mesaj aldıklarını, bu hastalıkla mücadele eden kişilerin annesi için çektiği videolardan çok etkilendiğini ifade etti.

Başkalarının dualarında yer almanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Uzundurukan, "Hepsi, 'Şahanesiniz, sesimiz oldunuz.' dedi. Destek için gönderilen videoları da 'Annem söyledi, herkes duydu, sesimiz çığlık oldu.' etiketiyle kendi sayfamda paylaştım. Bütün kanser hastalarının sesi olduğumuzu düşünüyorum. Onlar için de güzel bir paylaşım oldu. Çünkü, kanserin en önemli ilacı; moral ve motivasyon" dedi.

Dilara Uzundurukan, tüm bu paylaşımların bir sosyal farkındalık projesine dönüşerek daha geniş bir kitleye yayılmasını istiyor.

"Öğrencilerim Drama Köprüsü'nü okul zili olarak çaldı"

4 senedir edebiyat öğretmenliği yaptığını söyleyen Dilara Uzundurukan, öğrencilerinden de bu konuda büyük destek gördüğünü şu sözlerle anlattı:

"Öğrencilerim Drama Köprüsü türküsünü okul zili olarak çaldı. Teneffüse çıktığımızda, okulun her yerine '#annemicin' yazılı kağıtların asıldığını gördüm. AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu da sağ olsun videosuyla bize destek verdi. Polisler, Afrin'de görev yapan askerler, esnaf, zabıta ve Türkiye'nin hemen her şehrinden öğretmen ve öğrencilerden video paylaşımlarıyla destek gördük."

Hiçbir yerden maddi beklentileri olmadığını ve videoyu bu amaçla paylaşmadıklarını söyleyen Uzundurukan, "Bu videoları görmek hastalara da umut oldu. İnsanlar kendi hastalıklarını unutarak senin için şarkı söylüyor, dua ediyor. Bunlar güzel şeyler" dedi.

Uzundurukan, kanserle mücadelede farkındalık oluşturmak istediklerini vurguladı.

"Çünkü, maalesef kanser artık çok yaygınlaştı. Kanser hastası olan herkese şunu söylemek istiyorum; bu rahatsızlığı bir misafir olarak düşünün. Geldiyse kötü ağırlayın, hastalık sizden memnun kalmasın ve gitsin. Tedavilerinize odaklanın, olumlu bir süreçte her şey olumlu şekilde ilerler."

"Hepsi bana büyük moral kaynağı oldu"

Anne Nezihe Uzundurukan da, kendisi için gönderilen videoları izlediğinde oldukça duygulandığını ifade ederek, "Çocuklarım gelen videoları teker teker izletiyor, bazen mutluluktan ağladığım anlar oluyor. Hepsi bana büyük moral kaynağı oldu. Çocuklarımdan da eşimden de Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: AA