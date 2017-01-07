Kanser hastası çocuklara 'yuva' sıcaklığı

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkan Yardımcısı Sevil Ozan, yaptığı açıklamada, Anadolu'nun dört bir yanından İzmir'e tanı ve tedavi için gönderilen ancak kalacak yeri veya yakını olmayan dar gelirli ailelere destek amacıyla İzmir Hasta Çocuk Evleri projesinin geliştirildiğini belirtti.

Prof. Dr. Buket Erer Delcastello liderliğindeki gönüllülerin dernek çatısı altında bir araya geldiğini, ilk 2 evin kullanım hakkının İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden alınması sonrası gönüllü sayısının arttığını aktaran Ozan, ilk misafirleri ağırladıkları 23 Nisan 2006'dan bu yana kullanım hakkı dernekte olan 6 evde yaklaşık 700 aileye sıcak bir yuva sunduklarını söyledi.

Evlerden her birinde 2 ailenin aynı anda kalabildiğini ifade eden Sevil Ozan, ailelerin sadece barınma değil, mama, çocuk bezi gibi ihtiyaçlarını da karşılamaya çalıştıklarını anlattı.

Özellikle kanser gibi hastalıklarla mücadele eden çocuklar ve ailelerine 6-8 ay süreyle yardım eli uzatmaya çalıştıklarını ifade eden Ozan, şöyle konuştu:

"Hastane bahçelerinde aylarca gecelemek insanoğluna yakışmaz' diye düşünerek yola çıktık. Konakladıkları evlerin elektrik, doğalgaz, su faturasını biz ödüyoruz. Deterjanlarından bezlerine, mamalarına kadar her türlü ihtiyacı gidermeye çalışıyor elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. Amacımız dar gelirli ailelere, zor durumdaki ailelere nefes aldırmak, aile bütünlüğünü sağlamak.

Şehir dışından hasta çocuğunu görmek isteyen baba veya kardeş de bu evde konaklıyor. Bir süre sonra aile gibi oluyoruz, tedavileri tamamlanıp evlerine dönüyorlar, kontrol için geldiklerinde bizi ziyaret ediyorlar. Her bayram seyranda arayıp soruyorlar."

Sevil Ozan, en büyük üzüntülerinin ailenin bir ferdi haline gelen çocukları kaybetmek olduğunu, en çok da "çocukların iyileşmesine" sevindiklerini söyledi.

Kürşat yeni yaşamına "hasta çocuk evinde" başladı

Çanakkaleli Esen Sever, oğlu Kürşat Kıvanç'a 3 yıl önce Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde Akut Miyeloid Lösemi tanısı konduğunu söyledi.

Eşinin asgari ücretle bir mandırada çalıştığını, kanserle mücadelenin de maliyetli olduğunu anlatan Sever, oğlunun ablasından alınan kemik iliği ile iyileşmeye başladığını ifade etti. AA