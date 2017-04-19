Kanser hastası 5 yaşındaki Yudum yardım bekliyor

Ana sınıfına giderken kanser teşhisi konan 5 yaşındaki Yudum Aras, zorlu bir tedavi süreci geçiriyor.

Yudum'un durumu hakkında bilgi veren anne Gülay Aras, Yudum'un ana sınıfına giden hiperaktif bir çocuk olduğunu ve hastalığı ancak dördüncü evrede fark edebildiklerini anlattı.

Anne Aras, birkaç ay önce Yudum'un çenesinde bir kitle, karnında şişlik ve halsizlik belirtileri üzerine Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiklerini, yapılan tetkiklerde kan değerlerinin çok düşük çıktığını ve daha sonra Nöroblastom teşhisi konduğunu aktardı. Anne Gülay Aras, kanserli tümörlerin tüm vücuda yayıldığını kaydetti.

Kızının bugüne kadar iki defa kemoterapiye girdiğini belirten Aras, Yudum'un tedaviye cevap verip veremeyeceğinin üçüncü kemoterapiden sonra anlaşılacağını ifade etti.

Bazı kanser ilaçlarının Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) tarafından karşılanmadığını ve tedavi sürecinin çok masraflı olduğunu söyleyen Aras, duyarlı vatandaşlardan yardım istedi.

Yudum'un 10 yaşındaki ağabeyi Mehmet ilkokul 5. sınıf öğrencisi. Baba Kurtuluş Aras da asgari ücretli olarak bir restoranın mutfak bölümünde çalışıyor. Aras ailesi Kartal'da kiralık bir evde oturuyor.