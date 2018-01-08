  • 08 OCAK 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.751
    EURO 4.49
  • BIST 116304.51
    ALTIN 159.009
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kanalda mahsur kalan karabataklar kurtarıldı

Kanalda mahsur kalan karabataklar kurtarıldı

Burdur'da AFAD ve Doğa Koruma ekipleri, sulama kanalında mahsur kalan karabatakları kurtardı. 3 saatlik kurtarma operasyonuyla kuşlar sulama bendinden çıkarılarak doğaya salındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Burdur'da Karataş Gölü ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında avlanmak amacıyla girdikleri sulama kanalında mahsur kalan yaklaşık 45 karabatak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Doğa Koruma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karataş Gölü'nde tarımsal sulama amaçlı olarak kullanılan su kanalında yaklaşık 45 karabatağın mahsur kaldığı bilgisini alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. 

Ekiplerin çabasına rağmen kuşların çıkarılamaması üzerine AFAD İl Müdürlüğünden yardım istendi.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri, su kanalının tellerini keserek sepet yardımıyla kuşları çıkarmaya çalıştı. Bu yöntemle de sonuç alınamaması üzerine iki dalgıç kuşları kurtarmak için sulama kanalına indi.

3 saat süren kurtarma operasyonundan sonra kuşlar sulama bendinden çıkarılarak doğaya bırakıldı.

AA

Etiketler: sulama kanalı, kurtarma, karabatak
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER