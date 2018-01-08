Kanalda mahsur kalan karabataklar kurtarıldı

Burdur'da Karataş Gölü ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında avlanmak amacıyla girdikleri sulama kanalında mahsur kalan yaklaşık 45 karabatak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Doğa Koruma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karataş Gölü'nde tarımsal sulama amaçlı olarak kullanılan su kanalında yaklaşık 45 karabatağın mahsur kaldığı bilgisini alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.

Ekiplerin çabasına rağmen kuşların çıkarılamaması üzerine AFAD İl Müdürlüğünden yardım istendi.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri, su kanalının tellerini keserek sepet yardımıyla kuşları çıkarmaya çalıştı. Bu yöntemle de sonuç alınamaması üzerine iki dalgıç kuşları kurtarmak için sulama kanalına indi.



3 saat süren kurtarma operasyonundan sonra kuşlar sulama bendinden çıkarılarak doğaya bırakıldı.

AA