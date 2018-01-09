Kalp krizi geçiren kadının kalbinde iğne olduğu ortaya çıktı

Kalp röntgeni çekilen Avcı'nın kalbinde 3 buçuk santim uzunluğunda iğne olduğu tespit edildi.

Balıkesir'de 2009 yılında tıp fakültesi hastanesinde safra kesesi ameliyatı geçiren Hüsniye Avcı, ikamet ettiği İstanbul'da rahatsızlanarak 2017 yılının Kasım ayında özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi nedeniyle gittiği hastanede röntgeni çekilen Avcı'nın kalbinde 3 buçuk santim uzunluğunda bir iğne olduğu saptandı.

Eşinin hayatında başka hiçbir ameliyat geçirmediğini söyleyen Cemil Avcı, "Eşim 2009 senesinde Balıkesir Tıp Fakültesinde safra kesesi ameliyatı geçirdi. Başka da bir ameliyat geçirmedi. Daha sonra İstanbul'da ikamet ettiğimizden dolayı İstanbul'da bir rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırdık. Hastanede yapılan tetkikler neticesinde kalbinde 3 ya da 4 santim uzunluğunda bir cisim tespit edildi. Daha sonra bu cismin iğne olduğu söylendi" dedi.

"Dünyada dördüncü, Türkiye'de ilk kez yaşandı"

Kalpte bulunan iğnenin dünya genelinde dördüncü, Türkiye'de de ilk defa yaşandığını söyleyen Avcı, "Edindiğimiz bilgilere göre başımıza gelen bu vaka dünya genelinde dördüncü kez görülmüş. Türkiye'de de ilk defa bizim başımıza gelmiş. Bunu doktorlar da teyit ettiler zaten. Ayrıca internetten edindiğimiz bilgiler de bunu doğruladı.

Bizim Sağlık Bakanlığından bir isteğimiz var. Bu ameliyatı yapabilecek doktor veya hastane arıyoruz. Derdimize deva olacak bir hekim arıyoruz" şeklinde konuştu.