Kaldırımda bulduğu ebabil yavrusunu sütle besliyor

Elazığ'da bakkal işleten Şerif Canpolat, yaklaşık bir hafta önce sabah saatlerinde işine giderken kaldırımın üzerinde bir kuş gördü. Kuşun uçamadığını fark eden Canpolat, yaralı olabileceğini düşünerek hayvan hastanesine götürmek üzere yanına aldı.

Canpolat, iş yerine götürdüğü ve türünü anlayamadığı kuşu araştırdı ve türünün ebabil olduğunu öğrendi.

Henüz yavru olan, açlık ve susuzluktan bitkin düşen ebabile bakmaya karar veren Canpolat, kuşa gözü gibi bakıyor.

Anne şefkatiyle bakıyor

Canpolat, açlık ve susuzluktan bitkin düşen yavruya anne şefkatiyle baktığını söyledi ve "Yaralı olmadığını anlayınca kendim bakmaya verdim. Süt veriyorum, suyunu ve yemini veriyorum, bu şekilde beslemeye çalışıyorum" dedi.

Ebabil kuşunun mübarek bir hayvan olduğunu bildiğini anlatan Canpolat, şöyle konuştu:

"Yemen Valisi Ebrehe ordusuyla Mekke'ye Kabe'yi yıkmak için giderken ebabil kuşları buna engel olmuş. Bu yüzden ebabil kuşu bizim için çok mübarek bir kuş. Ben de bu yavru kuşu çok sevdim, onu sütle besliyorum. İnşallah sağlığına kavuşturup doğaya salmayı düşünüyorum."

Esnaf Ahmet Dikmen ise mahalle bakkalının iş yerinde ebabil beslediğini duyduğunda büyük bir şaşkınlık yaşadığını vurguladı.

Daha önce hiç ebabil görmediğini ve merakını gidermek için alışveriş bahanesiyle bakkala gittiğini anlatan Dikmen, "Çok uysal ve güzel bir kuş" dedi.

Kaynak: AA