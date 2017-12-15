Kadrolu eşekler emekli oldu

Mardin’in Artuklu Belediyesi'nin dar sokaklarda çöp toplamak için kullandığı 3 eşeğin hizmet süresi doldu.

8 yıllık çalışma sürelerini dolduran eşekler için tören düzenlendi. Kurdele kesilip, semerleri üstlerinden alındı.

Emektar 3 eşeğin diğer mesai arkadaşları da onları bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.

Artuklu Belediyesi çöp toplamak için 30'dan fazla eşekten faydalanıyor.

Eşekler emekliliklerinde sahipsiz kalmayacak. Bundan sonraki hayatlarını hayvan barınağında sürdürecekler. Burada, yemleri, bütün ihtiyaçları belediye tarafından karşılanacak.

TRT HABER



