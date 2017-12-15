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Kadrolu eşekler emekli oldu

Mardin'de belediyenin çöp toplamak için kullandığı kadrolu 3 eşeğin hizmet süresi doldu. Emekli eşeklerin bundan sonraki tüm ihtiyaçları belediye tarafından karşılanacak.

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Mardin’in Artuklu Belediyesi'nin dar sokaklarda çöp toplamak için kullandığı 3 eşeğin hizmet süresi doldu.

8 yıllık çalışma sürelerini dolduran eşekler için tören düzenlendi. Kurdele kesilip, semerleri üstlerinden alındı.

Emektar 3 eşeğin diğer mesai arkadaşları da onları bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.

Artuklu Belediyesi çöp toplamak için 30'dan fazla eşekten faydalanıyor.

Eşekler emekliliklerinde sahipsiz kalmayacak. Bundan sonraki hayatlarını hayvan barınağında sürdürecekler. Burada, yemleri, bütün ihtiyaçları belediye tarafından karşılanacak.

TRT HABER


 

Etiketler: Mardin, eşekler emekli oldu, emekli eşekler
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