Kadın polisler gece gündün görev başında

Emniyet Teşkilatında görevli kadın polisler, ailelerine karşı taşıdıkları sorumlulukları yerine getirirken bir taraftan da vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz görev yapıyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru F.A, Özel Harekat Daire Başkanlığında görevli komiser yardımcısı ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde çalışan polis memuru Leyla Demir, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" öncesinde polislik mesleğinde kadın olmanın olumlu ve zor yanlarını AA muhabirine anlattı.

TEM Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru F.A, babası ve eşinin de polis memuru olduğunu belirterek, 12 yılını verdiği mesleğinin çocukluk hayali olduğunu anlattı.

Eşi ile görev yaptığı karakolda tanıştığını söyleyen F.A, kadın olmasının mesleğiyle ilgili herhangi bir sıkıntıya yol açmadığını belirterek, erkek meslektaşlarıyla saygı ve sevgi çerçevesinde görev yaptıklarını ifade etti.

Polislik ile annelik görevini birlikte yürütmenin zorluklarına değinen F.A, şunları söyledi:

"Belirli bir mesai saatimiz yok. Görevden sonra eve gidip, ortalığı toplayıp yemek yapmayı, eşine ve çocuğuna zaman ayırmayı planlarsın ama kapıdan girdiğinde telefon çalar, göreve çağrılırsın. Bu esnada evde yemek bekleyen çocuğun ve eşin vardır. Ama görev seni bekler. Aynı mesleği yaptığımız için eşim yaşadığım zorluğun farkında ve her konuda olduğu gibi ev işlerinde de bana destek olur."

15 Temmuz darbe girişimi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında mesai arkadaşı başpolis Varol Tosun'un şehit olduğunu, kendisinin de dizinden yaralandığını anımsatan F.A, o geceyi anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Tosun'un şehit olduğunu meslektaşından öğrendiğini kaydeden F.A, yüzünden vurulan şehit Tosun'u saati ve spor ayakkabılarından teşhis ettiğini ifade etti.

F.A, aldığı "gazilik" unvanının kendisi için onur verici olduğunu vurgulayarak, kalkışmayı gerçekleştiren hainlerin, ailelerine sadece utanç bırakabildiğini belirtti.

"Çok fazla zorluk çekmiyoruz"

Güvenlik gerekçesiyle ismi yayınlanmayan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığında görevli komiser yardımcısı ise evli ve iki kız çocuğu annesi olduğunu belirterek, "Biz bu işi severek ve gönüllü yaptığımız için çok fazla zorlandığımızı söyleyemeyeceğim. Hiyerarşi mesleğinde görev yapıyoruz ama bizde kardeşlik bağları, arkadaşlık ilişkileri çok kuvvetlidir. O yüzden çok fazla zorluk çekmiyoruz." dedi.

Kendisinde en fazla iz bırakan anının, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında yaşadıkları olduğunu anlatan komiser yardımcısı, çok sayıda mesai arkadaşını şehit verdiklerini, buna inanmanın zor olduğunu kaydetti.

Kadın trafik polisi Demir

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Leyla Demir de mesleğini severek yaptığını belirterek, "Bize yüklenen sorumluluğu yerine getirerek yapmaya çalışıyoruz. Kadın olarak yapmak daha da zor. Özellikle ekipte çalışıyorsanız bunun zorlukları var tabii ki. Vatandaş sizi bir bayan olarak bu kavşakta gördüğü zaman güzel tepkiler verdiğinde ister istemez hoşunuza gidiyor. O zorluklar da ortadan kalkıyor." dedi.

Polisliğin olumlu yanlarının da olduğuna işaret eden Demir, erkek sürücülerin trafikte kendisiyle iletişim kurarken konuşmalarına ve tavırlarına dikkat etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.