Kadın muhtar sayesinde sosyal hayatla tanıştılar

Malatya'nın Arguvan ilçesi Yazıbaşı Mahallesi'nde yaşamları çocuk bakımı, ev ve tarla işleriyle geçen kadınlar, kadın muhtarları sayesinde sosyalleşiyor.

Çocuklarını eşlerine bırakıp her çarşamba bir araya gelen kadınlar, sohbet ediyor, projeksiyon cihazıyla film izliyor, çiğ köfte yoğuruyor, müzik eşliğinde halay çekip gönüllerince eğleniyor.

Muhtar Nurhayat Eren, muhtar seçildikten sonra kadınlarla bir araya gelmek istediklerini ancak toplanabilecekleri bir mekan olmadığını ifade etti.

Hayırsever bir iş adamı tarafından yaptırılan iki katlı binanın muhtarlığa tahsis edildiğini anlatan Eren, şöyle konuştu:

"Her çarşamba burada bir araya geliyoruz. Köyümüzde bugüne kadar böyle bir şey yoktu. İlk kez bu köyde bir kadın muhtar var. Sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlarımız düzenlediğimiz etkinliklerden çok memnun. Birlik, beraberlik ve kaynaşma oluyor. Birbirini tanımayan komşular vardı. Bu sayede herkes birbirini daha iyi tanıdı. İnşallah bundan sonra daha farklı etkinlikler yapacağız."

Eren, kadınlarla bir araya geldiklerinde, mahallenin sorunları hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Mahalle sakinlerinden Adile Çakmak mahallede artık kadınların da hayatın tam merkezinde yer aldığını dile getirerek, "Muhtarımız kadın olduğu için biz de gezip, eğleniyoruz. Sosyal hayatla tanıştık." diye konuştu.

Muhtar Eren, mahallesindeki kadınların sosyal hayatta daha fazla yer alması için daha önce de kuaförlük ve takı tasarımı kursu düzenlenmesini sağlamıştı.