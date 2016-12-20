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Kadın muhtar mahalleliye 'milli seferberliği' anlatıyor

İzmir'in Konak ilçesinde muhtarlık yapan Fatma Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "milli seferberlik" çağrısı üzerine vatandaşları birlik ve beraberliğe davet ediyor.

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Kadın muhtar mahalleliye milli seferberliği anlatıyor
Konak ilçesinde Saygı Mahallesi'nin iki dönemdir muhtarlığını yürüten 58 yaşındaki Fatma ÖztürkCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütlerine karşı ilan ettiği milli seferberliğe tam destek verdiğini, bunun için çalışma yaptığını söyledi.
 
Mahallesinde kapı kapı gezerek Erdoğan'ın milli seferberlik çağrısını vatandaşlara anlattığını ifade eden Öztürk, halkın da buna destek verdiğini kaydetti.
 
Öztürk, muhtarların vatandaşlara en yakın kişiler olduğunu, her gün 7 bin kişinin yaşadığı mahallede sürekli dolaştığını dile getirerek, şöyle konuştu:
 
"Kadın olmamdan dolayı mahallemin her tarafına rahatça girebiliyorum. Kahvehanelere giderek erkeklere de yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veriyorum. Oyun masalarını tek tek gezerek milli seferberlik çağrısını anlatıyorum. Mahalle sakinlerime evlerini günlük kiraya vermemeleri, çevrelerinde kuşkulu bir durum gördüklerinde 155 Polis imdat hattını aramalarını anlatıyorum."
 
 
Yeni taşınanları kaydediyor
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli seferberlik ilanının ardından tüm gününü mahallesinin sokaklarında geçiren kadın muhtar, bölgeye yeni taşınan vatandaşları da TC kimlik numaralarıyla bilgisayarına kayıt ediyor.
 
Mahalle sakinlerinden Salim Kazak da Öztürk kahvehaneye ilk geldiğinde çok şaşırdığını ifade ederek, "Ne kadar doğru bir çalışma yaptığını daha sonra anladım. Mahalledeki en ufak bir olayı emniyet güçlerine bildiriyoruz." dedi. AA
 
Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli seferberlik, muhtar fatma öztürk
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