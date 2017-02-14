Kadın itfaiyeci iş azmiyle örnek oluyor

Gaziantep'te 4 yıldan bu yana erkek meslektaşlarıyla omuz omuza görev yapan itfaiye eri Fatma Doğan, çevresindekilerin "Kadından itfaiyeci mi olur?" demesine aldırış etmeden çalışma azmiyle hemcinslerine örnek oluyor.

Doğan, Akdeniz Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nden mezun olduktan sonra "İtfaiyecilik kutsal bir meslektir" diyerek başladığı meslek yaşamında kadın olmanın zorluklarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Ailesinin dahi başta karşı çıkmasına aldırış etmeyen Doğan, büyük fabrika yangınlarından kurtarma operasyonlarına kadar birçok farklı görevde yer aldı. Gaziantep İtfaiye Müdürlüğünün 6 kadın erinden biri olan Doğan, çalışma azmiyle hemcinslerine örnek oluyor.

"Kutsal olması tüm zorlukları bastırıyor"

İtfaiye eri Doğan yaptığı açıklamada, itfaiyeciliğin çok kutsal bir meslek olduğunu belirtti.

Böyle bir mesleği icra etmenin gururunu yaşadığını dile getiren Doğan, "Hem çalışıyoruz hem de insanların hayatlarını kurtarıyoruz. Böyle bir meslek olduğundan dolayı itfaiyecilik bölümünü seçtim. Mesleğimi seviyorum. Bir bayan için çok zor bir meslek. İlk başlarda burada tek bayan olarak görev alıyordum. Bayan olmanın zorlukları vardı. Sonra gün geçtikçe bayan sayımız arttı. Şu anda 6 kişiyiz. Kutsal olması tüm zorlukları bastırıyor." dedi.

"Büyük fabrika yangınlarına gitmiştim"

Fatma Doğan, mesleğe başladığı yıllarda çevresi ve ailesinin bu durumu yadırgadığına işaret ederek, şunları anlattı:

"Benim yanıma gelip 'kadından itfaiyeci mi olur?' diye soranlar oldu. İtfaiyecilik direkt olarak erkek mesleği olarak akla geliyor. Halbuki bayanlar da bu mesleği yapabilir. Mesleğimi yaptıkça, onlar da beni gördükçe olumlu karşıladılar. Bu mesleğimi sürdürdüğüm süre içerisinde yangın olaylarına gittim. Ağaçtan kedi kurtarmaya gitmiştim. Büyük fabrika yangınlarına gitmiştim. Bu konuda aktiftim. Olaylara gittiğimde 'aaa bayan itfaiyeci' diyorlar. İlk gördüklerinde ters cevap veriyorlar. Zamanla çevremdekiler de alıştı. İlk olarak itfaiyeye geldiğimde arkadaşlarım biraz da olsa yadırgadılar. 'Bayanlar itfaiyecilik yapar mı? dediler. Sonra bayanların da zamanla çalıştıklarını gördüler. Onlar gibi yangına gidiyoruz, kedi kurtarıyoruz. Vakalara gidince bizi desteklediler. Bu çalışmamızla bayanların neler yapabildiğini gösteriyoruz. İtfaiyecilik mesleği güç gerektiren bir meslektir. Bayanlar olarak gerek eğitim birimlerinde gerekse vakalarda gücümüzü gösteriyoruz."

"Bayan elinin değdiği her yerde farklılık ve güzellik oluyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz da Türkiye'de artık belediyelerin destekleriyle itfaiyecilik mesleğinin daha profesyonel yapıldığını söyledi.

Son zamanlarda kadınları da ekiplerine dahil ettiklerine işaret eden Yılmaz, "Bayan elinin değdiği her yerde farklılık ve güzellik oluyor. Hem okullarından mezun bayanlar hem de diğer alanlardan gelen bayanlar burada çalışıyor. Birçok alanda bizlere destek oluyorlar. Hem de ekibin içerisindeki ahenge katkıları var. Fatma arkadaşımız itfaiyecilik mezunu, olaylarla gidip geliyor. Bu işin eğitim ve önleme boyutu da var. Daha çok bu alanlara yoğunlaşmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.