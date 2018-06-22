Kadın bisikletçilere dikkat çekmek için pedal çeviriyorlar

Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği'nin 19 Mayıs'ta başlattığı "El Ele, Elden Ele 81 İle" sloganıyla yürütülen "Türk Kadınının Zaferi Bisiklet Turu" projesine katılan kadınlar, Ardahan-Artvin il sınırına ulaştı.

Proje, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak, kadınların bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve trafikteki kadın bisikletçilere dikkati çekmek için yürütülüyor.

Projeye katılan kadınlardan Gülcan Turan, taşıdıkları Türk bayrağını Tuğçe Güner Yılmaz ve beraberindeki diğer bisikletçi kadınlara teslim etti. Yılmaz ve beraberindeki kadınlar, kendilerine bisikletleriyle eşlik eden aileleri ile turu sürdürerek Ardahan'a geldi.

Grup lideri Tuğçe Güner Yılmaz, proje kapsamında her ilde gönüllü kadınların, il sınırında devraldıkları bayrağı pedal çevirerek bir sonraki il sınırına kadar taşıdığını anlattı.

Milli bayramların unutulmasını istemiyorlar

Yola Trabzon bayraktarı olarak çıktığını ancak kendisini Ardahan'da gördüğünü anlatan Yılmaz, "Şunu gördük ki gittiğimiz her ilde bir kapımız var, herkes kapısını bize açıyor. Amacımız trafikte özellikle kadın bisikletçilere dikkati çekmek. Bizi artık trafikte fark etsinler. Son zamanlarda 12 bisikletçi arkadaşımız öldü, bu bizi gerçekten çok üzdü. 19 Mayıs'ta başlattığımız etkinlik 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sona erecek ve zafer bayramını kutlayacağız" dedi.

Yılmaz, Ardahan'da gördükleri sıcak ilgi karşısında duygulandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bir amacımız da gelecek nesillere Atatürk'ü ve milli bayramları unutturmamak. Bugün Ardahan'da bizi gerçekten çok sıcak karşıladılar. Sağ olsunlar, bizi duygulandırdılar."

Katılımcı kadınların görevlerini il sınırlarında bir sonraki kadın bisikletçi gruba devrettikleri tur, birçok ilde sürdürülüp 30 Ağustos'ta başlangıç noktası Muğla'da sona erecek.

Kaynak: AA