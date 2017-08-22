Kaçkar'ın 'buzul gölleri' adeta büyülüyor

Kaçkar Dağları'nın zirvelerinde yer alan buzul gölleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Doğu Karadeniz'de sahile paralel uzanan, büyük bölümü Rize'nin Çamlıhemşin, diğer kısmı ise Artvin'in Yusufeli ilçesi sınırlarında yer alan, en yüksek noktasını 3 bin 937 rakım ile Kaçkar Dağı'nın oluşturduğu Kaçkar Dağları Milli Parkı, doğa tutkunlarının en gözde mekanları arasında yer alıyor.

Zengin florasının yanı sıra dört mevsim karlı tepeleri, buzulları, buzul gölleri, çayırları ve sık ormanlarıyla ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı, 52 bin 970 hektar alanı kapsıyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfınca "Dünyanın korunması öncelikli 100 bölgesinden biri" gösterilen Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde, buzul vadileri ve isimlendirilmiş 31 buzul gölü bulunuyor.

Bu göllerden 28'inin Rize, 3'ünün ise Artvin kısmında yer aldığı Kaçkar Dağları'nda, 100'ün üzerinde de isimlendirilmemiş ufak buzul gölü mevcut. Buzul gölleri Kaçkarların 2 bin 700-3 bin 700 metre arasında bulunuyor.

Kaçkar Dağları Milli Parkındaki buzul vadileri arasında en uzunu 12 kilometrelik Elevit teknesi olarak tescillenirken 4 buzul vadisinin uzunluğu ise 10 kilometreyi aşıyor.

Alternatif turizmin önemli merkezlerinden

Yaz aylarında alternatif turizmin ve dağcılığın önemli merkezlerinden olan Kaçkarlar'a gelerek farklı etkinliklere katılan ve özellikle Kaçkar Dağı zirvesine tırmanan dağcılar, yorgunluklarını gün içerisinde, su sıcaklığı 5 ile 10 derece arasında değişen buzul göllerinde atıyor.

Ziyaretçiler genellikle ilk deneyimlerinde zor anlar yaşıyor. El ve ayaklarını suya değdirmeye zorlanan macera tutkunları, daha sonra kendilerini gölün serin sularına bırakıyor. Göle girmeye cesaret edemeyenler ise el ve ayaklarını suya sokmakla yetiniyor.

Ziyaretçiler bölgede bol bol fotoğraf ve görüntü çekerek tatillerini ölümsüzleştirme fırsatı da yakalıyor. Buzul gölü etrafında kamp kurarak geceyi burada geçiren ziyaretçilerler ise yüksek rakımda yıldızları izlemenin keyfini çıkarıyor.

Büyük Deniz Gölü büyülüyor

Artvin'in Yusufeli sınırları içerisinde, 3 bin 368 rakımda yer alan Büyük Deniz Gölü ise adeta doğa içerisinde parlayan mavi göz gibi ziyaretçilerini cezbediyor.

Türkiye'nin en yüksek rakımdaki göllerinden olan Büyük Deniz Gölü'ne Yusufeli'nin Yaylalar köyü Olgunlar Mahallesi'nden yaklaşık 6 saatlik yürüyüşle ulaşılıyor. AA