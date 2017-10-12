'Japon Fotoğrafçıların Objektifinden TOHOKU' fotoğraf sergisi açıldı

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, "Biz Japonlar, Türkiye hükümeti tarafından deprem mağdurlarını kurtarması için Tohoku bölgesine gönderilen arama kurtarma ekibini asla unutmayacağız." dedi

CerModern'de, 2011'de Japonya'da meydana gelen deprem ve tsunami sonrası çekilen fotoğraflar sergilendi. Sergiye Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'nın yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi katıldı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima, 11 Mart 2011'de Tohoku bölgesinde yaşanan deprem ve tsunami felaketini hatırlatarak, bölgenin tarihsel ve kültürel geçmişinin çok bilinmediğini belirtti.

Tohoku'nun Japon kültürünün önemli izlerini barındıran bir bölge olduğunu kaydeden Miyajima, "(Sergideki) Bu güçlü fotoğraflar sayesinde Tohoku'nun büyüleyici yönlerini siz de keşfedeceksiniz." diye konuştu.

Büyükelçi Miyajima, depremden sonra bölgeye giden yabancı arama kurtarma ekiplerinin arasında en uzun süre kalanın Türkler olduğunu vurgulayarak, "Biz Japonlar, Türkiye hükümeti tarafından deprem mağdurlarını kurtarması için Tohoku bölgesine gönderilen arama kurtarma ekibini asla unutmayacağız. Bölgede 3 hafta kalan Türk ekibi, orada en uzun süre kalan yabancı ekip oldu. Tohuku, Türk arama kurtarma ekiplerine o kadar müteşekkir kalmıştı ki ekip üyeleri hastaneye gittiklerinde ve araçlarını tamir ettirmek istediklerinde Tohokular ücretsiz yapıyordu." ifadelerini kullandı.

19 bin can kaybına neden olan Japonya depremi

Japonya'nın Tohoku bölgesinde 11 Mart 2011'de yaşanan deprem, ülkede bugüne kadarki en şiddetli deprem olarak tarihe geçmişti.

Deprem ve sonrasında tsunaminin neden olduğu 19 bin can kaybına bir de Fukuşima nükleer santralinde meydana gelen sızıntı eklenmişti.