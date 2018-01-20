Jandarmadan ilkokul öğrencilerine karne sürprizi

Bursa İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki er, erbaş ve rütbeli personel, 2 derslik ve 22 öğrencisi bulunan Sorgun İlkokulu'nda eskiyen sınıf tahtaları, sıra ve masalar ile duvarları yenileyip, öğrencilerin daha güzel bir ortamda eğitim alması için seferber oldu.

Jandarma personeli, 18 Ocak Perşembe gecesi tahtalar ile sıra ve masaları yenileyip duvarları boyadı.

Öğrenciler sabah okula geldiklerinde sınıflarının tamamen yenilendiğini görünce, karne gününde çifte mutluluk yaşadı.

Karnelerini İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Keles Kaymakamı Serhat Karabektaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Narin'den alan öğrencilere kışlık bot, okul çantası, defter, kalem, su matarası ve silgi gibi çeşitli hediyeler de verildi.

"Sabah geldiklerinde sürprizle karşılaşsınlar istedik"

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hacıoğlu, "Sıraları, tahtaları yenileyelim, hediyeler verelim, sabah geldiklerinde bir sürprizle karşılaşsınlar istedik. Karne günü okula gelerek öğrencilerimizin bu mutluluğuna ortak olduk. Çocuklarımız bizim umudumuz, geleceğimizdir. Onlarla birlikte olmaktan da çok büyük keyif aldık." dedi.

''Tahtamız karaydı ama bahtımız değil''

Sorgun İlkokulu öğretmeni Engin Güneş, göreve geldiğinde okulun birçok masrafının olduğunu tespit ettiğini, tamiratla ilgili jandarmadan yardım istediklerini söyledi.

"Okulumuzda tahtalar, sıralar, masalar çok eskiydi. Jandarma ekipleri okulumuza akıllı tahtaları getirdi, sıraları değiştirdi. Okulumuz yenilendi, çocuklarımızın yüzü güldü. Onların mutluluğu bizim de yüzümüze yansıdı. Bu durum öğrencilerimize çok güzel bir karne hediyesi oldu. Bize bu şekilde destek olan jandarma teşkilatına teşekkür ederim. Bir çocuk güldüğü zaman tüm dünya gülüyor, tahtamız karaydı ama bahtımız değil. Her şeyimiz yenilendi çok mutluyuz.''

Kaynak: AA