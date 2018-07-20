Jandarma okulu yeni mezunlarını verdi

Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çekiç, Foça ilçesindeki okulda 1978 uzman erbaş için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 16 hafta süren eğitim süresince hedeflerinin, aklı ve bilimi rehber edinen, ahlaki ve mesleki değerlere gönülden bağlı uzman erbaş yetiştirmek olduğunu söyledi.

Eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşların Jandarma Genel Komutanlığı'nda atacakları her adımı mutlaka düşünerek atmaları gerektiğini bildiren Çekiç, "Sizleri seviyor, sizlere güveniyor, sizlere inanıyoruz" dedi.

"Canımızı ortaya koyarak ülkemizi savunmayı öğrendik"

Mustafa Çekiç, uzman erbaşların ailelerine de seslenerek, "Büyük fedakarlıklarla yetiştirip Jandarma Genel Komutanlığı'na gönderdiğiniz evlatlarınız dimdik, heyecanla ve gururla karşınızda durmaktadır. Onlarla ne kadar övünseniz azdır. Onlar sizin olduğu kadar artık bizim de evlatlarımız olmuştur" diye konuştu.

Kursiyerler adına konuşma yapan Jandarma Uzman Onbaşı Himmet Soylu ise kursu başarıyla bitirmenin heyecanı içinde olduklarını belirterek, "Biz burada 24 saati kullanmayı, sevdiklerimize sağsalim dönmeyi, düşmanlara ise sadece varlığımızla bile korku vermeyi, gerekirse gözümüzü kırpmadan 5 dakika içinde öleceğini bile bile savunduğu mevziyi bırakmayan atalarımız gibi canımızı ortaya koyarak ülkemizi savunmayı ve korunmayı öğrendik" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından yaş kütüğüne plaket çakıldı.

Gösteriler büyük beğeni topladı

Törende, aralarında kursiyer kadın astsubayların da yer aldığı askerler, yakın dövüş hareketleri gösterisi sundu. Tüfekli hareketlerin de gerçekleştirdiği gösteriler izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Meskun mahal operasyon gösterilerinin de gerçekleştiği törende, subay eğitim merkezi öğrencileri zeybek oynadı.

Tören geçişinin ardından uzman erbaşlar yakınlarıyla bir araya geldi.

Aileler gururlu

Mezun olan uzman onbaşı Özkan Özen, Türkiye'ye faydalı olabilmek için burada eğitim aldıklarını belirterek, "Gurur veriyor burada bulunmak, çok mutluyum" derken, babasının törenine asker kıyafetiyle gelen Esma Hilal Özen de çok mutlu olduğunu söyledi.

Oğlu Mehmet Akif Yeşilordu için törene katılan Ayşe Yeşilordu da çok mutlu ve gururlu olduğunu aktararak, "Söyleyecek kelime yetersiz, çok mutuyum, vatana millete hayırlı olsun" diye konuştu.

Ağabeyi için törende bulunan Bahar Onur Ünlü de bir çok yemin törenine katıldığını ancak ilk defa bu kadar duygulandığını söyledi.

Murat Şirin'in babası Mehmet Şirin de oğluyla ve tüm askerlerle gurur duyduğunu ifade ederek, "Çok iyi eğitimden geçtiler, inşallah terörde, her şeyde başarılı olurlar, inşallah terörü de bitirirler bir an önce" dedi.

Kaynak: AA