İzlanda'da 1980'in ilk bebeği 2017'nin ilk annesi oldu

İzlanda'da 2017 yılının ilk bebeği, 1980'de aynı ünvanı alan anne tarafından dünyaya getirildi.

Yerel basına göre, 1 Ocak'ta başkent Reykjavik'e 50 kilometre mesafedeki Selfoss Hastanesi'nde gece yarısından üç dakika sonra dünyaya gelen erkek bebek, ülkede yeni yılın ilk bebeği oldu.

Bebeğin annesi Katrin Guojonsdottir'in de 1 Ocak 1980'de İzlanda'da doğan ilk bebek olduğu belirtildi.

Anneyle oğlun, farklı yıllarda bu unvanı elde ederek, dünya çapında bir ilke imza attıkları belirtildi.

Guojonddottir çiftinin üçüncü çocuğu olan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. AA