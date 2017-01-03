  • 04 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 3.593
    EURO 3.739
  • BIST 76618.2
    ALTIN 133.577
Buradasınız : » » İzlanda'da 1980'in ilk bebeği 2017'nin ilk annesi oldu

İzlanda'da 1980'in ilk bebeği 2017'nin ilk annesi oldu

İzlanda'da 2017 yılının ilk bebeği, 1980'de aynı ünvanı alan anne tarafından dünyaya getirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
İzlandada 1980in ilk bebeği 2017nin ilk annesi oldu

İzlanda'da 2017 yılının ilk bebeği, 1980'de aynı ünvanı alan anne tarafından dünyaya getirildi.

Yerel basına göre, 1 Ocak'ta başkent Reykjavik'e 50 kilometre mesafedeki Selfoss Hastanesi'nde gece yarısından üç dakika sonra dünyaya gelen erkek bebek, ülkede yeni yılın ilk bebeği oldu.

Bebeğin annesi Katrin Guojonsdottir'in de 1 Ocak 1980'de İzlanda'da doğan ilk bebek olduğu belirtildi.

Anneyle oğlun, farklı yıllarda bu unvanı elde ederek, dünya çapında bir ilke imza attıkları belirtildi.

Guojonddottir çiftinin üçüncü çocuğu olan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. AA

Etiketler: İzlanda, bebek
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER