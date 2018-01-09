  • 09 OCAK 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.749
    EURO 4.482
  • BIST 116316.45
    ALTIN 158.762
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İzinsiz aldıkları ekmeklerin parasını bırakıp helallik istediler

İzinsiz aldıkları ekmeklerin parasını bırakıp helallik istediler

Bilecik'te bir bakkalın kilitsiz dolabından farklı gecelerde izinsiz ekmek alan öğrencilerin para bırakarak not yazıp helallik istemeleri iş yeri sahibini duygulandırdı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İzinsiz aldıkları ekmeklerin parasını bırakıp helallik istediler

Söğüt'teki bakkal dükkanına gelen Osman Çiftçi, ekmek dolabında 5 lira ve içinde "Abi biz burada öğrenciyiz. Paramızın olmadığı günler buradan izinsiz ekmek aldık. Hakkını helal et. Allah razı olsun dolabı açık bıraktığın için. Aldığımız beşinci ekmek oluyor bu. Paramızı buraya bırakıyoruz." yazılı not buldu.

İlçede, emekli olduktan sonra 15 yıldır esnaflık yapan Çiftçi, öğrencilerin çekinmeden ekmek almaya devam edebilmeleri için, bulduğu notun altına "Hiç sorun değil devam et." notunu yazdı.

Çiftçi, yaptığı açıklamada, bu gençlere hakkını helal ettiğini belirterek, atalarından da böyle gördüğünü söyledi. "Burayı aldığımız günden beri ekmek dolabını hiç kilitlemedik. İlçemizde de bu şekilde yapan çok esnaf arkadaşımız var. İhtiyacı olan çekinmeden alsın." ifadesini kullanan Çiftçi, Osmanlı torunu olarak gördüklerini yaşatmaya çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA 

Etiketler: öğrenci, Ekmek, bilecik
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER