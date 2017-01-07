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İyileşmek için döndüğü köyünde kaz çiftliği kurdu

İstanbul'da çorap fabrikasında çalışırken astıma yakalanan Dellal, iyileşmek için geldiği köyünde kaz çiftliği kurdu.

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İyileşmek için döndüğü köyünde kaz çiftliği kurdu
İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul'a giderek çorap fabrikalarında çalışmaya başlayan Dellal, 30 yıla yakın bir süre çalıştıktan sonra astıma yakalandığını öğrendi.
 
İşinden ayrılan Dellal, büyük şehrin stresli ortamından uzaklaşmak amacıyla hastalığına da iyi geleceğini düşünerek bir yıl önce eşi ve 4 çocuğuyla memleketi Çankırı'nın Kızılırmak ilçesindeki Hallaçlı köyüne döndü.
 
Burada kaz çiftliği kuran Dellal, kaz yetiştirerek ailesinin geçimini sağlıyor. 
 
Dellal yaptığı açıklamada, astıma yakalanınca doktorların kendisine tozlu ortamda çalışamayacağını söylediğini, bunun üzerine işinden ayrıldığını söyledi.
 
Sağlığının her geçen gün kötüye gitmesi üzerine köyüne dönmeye karar verdiğini belirten Dellal, "Dayımın bir mandırası vardı, burayı kiralamaya karar verdim. 300 kaz aldım. Böylece kaz üretimine başladım." dedi.
 
Köyüne dönmesinin ardından sağlığında belirgin bir düzelme olduğunu ifade eden Dellal, "Büyük şehrin ortamı, kirli havası, kalabalığı, stresi çekilecek gibi değil. Köyüme dönüp kaz üretmeye başladıktan sonra sağlığım da düzeldi. Nefes darlığım geçti. Artık çok daha iyiyim." ifadesini kullandı.
 
İşini severek yaptığını ilerleyen süreçte kaz sayısını artırmayı hedeflediğini anlatan Dellal, "Kaz üretimi karlı bir iş. Hem kendisini hem de yumurtasını satarak para kazanıyorum. Ailemin geçimini bu şekilde sağlıyorum." diye konuştu.
 
Etiketler: çorap fabrikası, kaz çiftliği, astım
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