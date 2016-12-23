''İyileşir iyileşmez işime dönmek istiyorum''

Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısında bacaklarından yaralanan Er Recep Coşkun'un tedavisi özel bir hastanede tedavisi sürüyor.

Çanakkaleli Er Coşkun, yaptığı açıklamada, bir oğlu olduğunu, eşiyle ikinci evlatlarını beklediklerini söyledi.

1. Komando Tugayı'nda 7 aydır görev yaptığını anlatan Coşkun, 17 Aralık'ta çarşı izni olmamasına rağmen komutanına rica ederek izin aldığını dile getirdi.

"Cesuruz, güçlüyüz, hazırız"

Hain saldırıyla Kayseri'de karşılaşmayı beklemediklerini aktaran Coşkun, savunmasız haldeyken hedef alındıklarına işaret etti.

1. Komanda Tugayı'nın özel bir birlik olduğuna dikkati çeken Coşkun, "Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar, bizi yıkamazlar. Ellerinden geleni ardına koymasınlar. Bizim korkumuz yok, cesuruz, güçlüyüz, hazırız. Bizimle baş edemezler." dedi.

"Arkadaşlarımı arıyorum, durumlarını soruyorum"

Patlamanın ardından otobüse bindiği arkadaşlarıyla yan yana düştüğünü vurgulayan Coşkun, şunları söyledi:

"Otobüsün sağ tarafında ayaktaydım. Patlama olunca hepimiz bir yere düştük. Arkadaşlarımı telefonla arıyorum, durumlarını soruyorum. Birbirimize moral veriyoruz. Bu kadarla geçmiş olsun. Ben bu halimle de göreve hazırım. Korkusuzca karşı gelmeye hazırım."