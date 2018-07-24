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İtalya'nın şirin kasabası çiçeklerle renklendi

İtalya Castellucio gelincikler, papatyalar ve mavi kantaronların çiçek açmasıyla rengarenk bir kasabaya dönüştü.

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İtalyanın şirin kasabası çiçeklerle renklendi

İtalya Castellucio kasabası mavi, sarı ve kırmızı çiçekleriyle bir tabloyu andırıyor.

Gelincikler, papatyalar ve mavi kantaronlar ile renklenen kasabaya turistler yoğun ilgi gösteriyor. Kasabanın tarlalarında aynı zamanda mercimek tohumları da bulunuyor.

Doğum günü için Casteluccuio'yu ziyaret eden Tania Russo, kasabanın ona özgürlük hissi verdiğini söyledi. Başka bir turist ise, kasabayı "yeryüzü cennetinin bir köşesi" olarak yorumladı.

Çiftçi Antonio Barcaroli, filizlenen rengarenk çiçeklerin arasında eski harman makinelerinin zamanla getirdiği yabani otların olduğunu anlattı.

"Yıkımı görmek gerçekten dokunaklı"

Bisikletçi Paolo Mazza ise, depremden etkilenen köylere yardım etmek için Castelluccio'yu ziyaret ettiğinden bahsederek, yıkımı kendi gözleriyle görmenin gerçekten dokunaklı olduğunu söyledi.

Casteluccuio'da 500 hektarlık arazinin çoğu, 2016'da yaşanan depremden etkilenmişti. Bölgeye erişim yolları zarar görünce, mercimek tohumu ekilememişti. Çiftçiler başka yerlere taşınmak zorunda kalmıştı. 

Kaynak: Reuters

Etiketler: mercimek, kasaba, İtalya, çiçek, Castellucio
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