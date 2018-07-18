İtalya'da tarım su altına taşındı

Gıda ve Tarım Örgütü, dünyada kara yüzeyinin sadece yüzde 11'inin bitkisel üretimde kullanıldığını açıkladı.

Su altı tarımı, dünyadaki gıda kıtlığının ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir.

Bu fikirle yola çıkan ve 2012 yılında başlanan araştırma projesini İtalyan Ocean Reef grubu yönetiyor. Grup, Cenova'nın kıyı sularında bir su altı çiftliği kurdu. Projenin adı Nemo'nun Bahçesi.

Grup, bitkileri deniz tabanında bir hava balonunun içine yerleştirdi. Ocean Reef'e göre, bunlar hidroponik yani topraksız tarım açısından önemli.

Biyosferin içine sığan bitkilerin büyüklüğünün sınırı var

Ocean Reef grubunun Pazarlama Müdürü Luca Gamberini, biyosferlerin içine sığabilen bitkilerin büyüklüğünün bir sınırı olduğunu söyledi.

"Örneğin buğday veya su altında bir meyve ağacı yetiştirmek mantıklı olmaz. En azından şu anda deneylerimizde bu ortaya çıktı. Ancak, şifalı bitkilerle ilgili her şey, şekerotu, nane, biberiye, domates ekilebiliyor. Sebze, sarımsak, fasulye, goji meyveleri, soya da ekilebilir."

Ocean Reef grubu, bu bitkilerin gelişimini izlemek için teknolojiden yararlanıyor. Bunun için su altına teknik bir kutu yerleştirildi. Ayrıca, bir web kamerası ve tablet koyuldu. Böylece, dalgıçlar aracılığıyla Skype'tan bitkilerin gelişimi izleniyor.

Bitki ve sebze yetiştirmek mümkün

Araştırmalar, su altı bitkilerinin büyümekte olan belirli bitkilerde katma değere sahip olabileceğini gösterdi.

Ocean Reef yetkilisi Gamberini, "Bunun işe yaraması ve çalışması büyüleyici. Daha da etkili olan şey, su altında bulduğumuz ve sadece düşündüğümüz unsurlar değil. Araştırmalarımız sırasında keşfettiklerimiz daha etkileyici. Bu bize sürdürülebilir ve istikrarlı bir enerji imkanı sağlıyor" dedi.

Gamberini, deniz altında bitki ve sebze yetiştirmenin mümkün olduğunun kanıtlanmaya başladığını anlattı.

Dünya nüfusunun 2050'de neredeyse 10 milyara çıkması bekleniyor. Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, dünya yüzeyini kaplayan suyu kullanmak, ilerleyen yıllarda beslenmeye yardımcı olabilir.

Kaynak: Associated Press