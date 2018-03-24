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Buradasınız : » » Istranca Ormanları beyaza büründü

Istranca Ormanları beyaza büründü

Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki meşe ve çam ağaçlarından oluşan Istranca Ormanları'nda,bölgede etkili olan kar yağışının ardından muhteşem görüntüler oluştu.

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Istranca Ormanları beyaza büründü

Trakya'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında bin 31 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları, eteklerine kadar karla kaplandı.

Bulgaristan sınırında bulunan Yıldız Dağları'nın eteklerindeki ormanlık alanlar, karlarla kaplı görünümüyle görenleri büyülüyor.

Bölgedeki sınır köyleri de beyaz görünümüyle adeta görsel şölen sunuyor.

Mart ayında beyaza bürünen Istranca Ormanları, drone ile havadan görüntülendi.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, Istranca Ormanları'nın her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Mart ayında alışık olunmayan kar yağışı ile bölgenin yeniden beyaz gelinliğini giydiğini belirten Deniz, Istranca Ormanları'nın görülmeye değer olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA 

Etiketler: trakya, kar, ıstranca ormanları
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