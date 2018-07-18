İstiklal Caddesi’nde 1 liraya dert dinlediler

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bir grup genç, 1 lira karşılığında dert dinledi.

Gençlerin bu hizmeti vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Kimisinin aşk, kimisinin de parayla ilgili dertlerini dinleyen gençler, İstiklal Caddesi’nde oturarak "dert dinlenir" diye slogan attı.

Sloganı duyan bazı vatandaşlar dönüp bir daha bakmaktan kendilerini alamadı.

Amaçlarının kötü olmadığını, insanlarla konuşarak onların dertlerini dinlemek istediklerini söyleyen gençler, bunu para için yapmadıklarını da ifade etti.

Kaynak: İHA