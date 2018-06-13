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İl il bayram namazı saatleri

Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.04, İstanbul'da 06.17, İzmir'de 06.31, Çanakkale'de 06.30, Iğdır'da 05.20'de kılınacak.

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İl il bayram namazı saatleri

Rahmet ve Bereket ayı Ramazan ayının sonuna gelindi. Bayram hazırlıklarını sürdüren milyonlarca Müslüman 14 Haziran Cuma günü Bayramı namazını kılacak.

"Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Adana: 06.02

Adıyaman: 05.48

Afyon: 06.17

Ağrı: 05.24

Aksaray: 06.04

Amasya: 05.50

Ankara: 06.04

Antalya: 06.21

Ardahan: 05.22

Artvin: 05.25

Aydın: 06.30

Balıkesir: 06.25

Bartın: 06.02

Batman: 05.36

Bayburt: 05.34

Bilecik: 06.15

Bingöl: 05.36

Bitlis: 05.31

Bolu: 06.07

Burdur: 06.20

Bursa: 06.19

Çanakkale: 06.30

Çankırı: 05.59, Çorum: 05.54

Denizli: 06.25

Diyarbakır: 05.40

Düzce: 06.09

Edirne: 06.25

Elazığ: 05.42

Erzincan: 05.38

Erzurum: 05.31

Eskişehir: 06.14

Gaziantep: 05.53

Giresun: 05.40

Gümüşhane: 05.36

Hakkari: 05.27

Hatay: 06.00

Iğdır: 05.20

Isparta: 06.19

İstanbul: 06.17

İzmir: 06.31

Kahramanmaraş: 05.54

Karabük: 06.02

Karaman: 06.10

Kars: 05.22

Kastamonu: 05.57

Kayseri: 05.57

Kırıkkale: 06.02

Kırklareli: 06.22

Kırşehir: 06.01

Kilis: 05.55

Kocaeli: 06.14

Konya: 06.11

Kütahya: 06.17

Malatya: 05.46

Manisa: 06.29

Mardin: 05.39

Mersin: 06.05

Muğla: 06.29

Muş: 05.33

Nevşehir: 06.00

Niğde: 06.02

Ordu: 05.41

Osmaniye: 05.58

Rize: 05.31

Sakarya: 06.12

Samsun: 05.47

Siirt: 05.33

Sinop: 05.49

Sivas: 05.48

Şanlıurfa: 05.47

Şırnak: 05.32

Tekirdağ: 06.23

Tokat: 05.48

Trabzon: 05.34

Tunceli: 05.40

Uşak: 06.21

Van: 05.26

Yalova: 06.17

Yozgat: 05.57

Zonguldak: 06.05."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.13, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.41, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.39, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.51'de eda edilecek.

Kaynak: AA

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