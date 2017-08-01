İşte bebek pudrasının hiç bilmediğiniz kullanım alanları

1. Kirpiklerinize hacim katar.

Rimelinizin ilk katını sürdükten sonra kirpiklerinize kulak pamuğuyla bir miktar pudra uygulayın.

Ütüne bir kat daha rimel sürün. Bu hile kirpiklerinizin süper uzun ve hacimli görünmesini sağlayacak.

2. Düğümlenen kolyelerinizi kolayca açar.

Kolyelerinizin sıkışan noktalarına biraz pudra serpin, parmaklarınızın arasında yavaşça ovun, düğüm çözülecektir.

3. Kuru şampuan yerine geçer.

Saçınız yağlıysa ve duş almaya vaktiniz yoksa bu tüyoyu kullanabilirsiniz.

Pudradan saçınıza biraz serpin, köklerine yumuşakça masaj yapın ve pudra görünmeyene kadar tarayın.

Bu alternatifle saçınızı her gün yıkama zorunluluğundan kurtulabilirsiniz.

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